В Минске горело общежитие

В Минске горело общежитие2
- 5.04.2021, 20:42
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Эвакуировали 150 человек.
Пожарная сигнализация предотвратила серьёзный пожар в столичном общежитии, эвакуировано 150 человек, говорится в сообщении на сайте МЧС в понедельник.
"Пятого апреля в 19.03 на номер "101" от диспетчера "Молния" поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в девятиэтажном общежитии по улице Гурского, 23 корпус 1 в Минске. К месту пожара были направлены работники МЧС", - рассказали в ведомстве.
Спасатели установили, что на пятом этаже общежития произошло загорание имущества в комнате на площади 6 кв.м. В результате пожара в жилой комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок.
"Из-за плотного задымления создавалась угроза жильцам 5-го и 6-го этажей. Подразделениями МЧС из здания общежития были эвакуированы 150 человек, из них 80 детей", - отметили в ведомстве.
Пожар ликвидирован в 19.25. Его причина устанавливается.