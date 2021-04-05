Нефть обвалилась на 5% на новостях из США и Индии 5.04.2021, 21:29

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Brent на минимуме за 10 дней.

Рынок нефти начал неделю резким падением.

На фоне неожиданного решения ОПЕК+ увеличить добычу, новостей из Индии, где заболеваемость Covid-19 вышла на новый рекорд, и статистики из США, показавшей первое за 10 месяцев сокращение заказов на промышленные товары, нефтяные котировки спикировали более чем на 5%, передает finanz.ru.

Начав день на отметке 64,6 доллара за баррель, к открытию бирж в США фьючерсы на сорт Brent подешевели на 1,5 доллара, а затем обвалились до отметки 61,25 после того, как статистику по промышленности опубликовал американский Минторг.

Ведомство сообщило, что в феврале заказы на промтовары упали на 0,8% - впервые с апреля 2020 года, причем в автосекторе сокращение достигло 4,6%.

После публикации данных обвал котировок в Нью-Йорке достиг 6%: контракты на WTI опускались до отметки 57,63 доллара за баррель, остановившись на расстоянии 1% от нового 2-месячного минимума.

После решения ОПЕК+ увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки в ближайшие три месяца рынок снова начал беспокоиться за состояние спроса, отмечает старший экономист Emirates NBD Эдвард Белл.

Тучи пандемии снова сгущаются на Индией, где в понедельник зафиксирован новый максимум по числу заболевших 103558 случаев за сутки.

Примерно половина заболевших приходится на штат Махараштра, в столице которого главном финансовом центре Индии Мумбаи введен жесткий локдаун с закрытием магазинов и комендантским часом.

Ситуация в Индии - втором крупнейшем импортере нефти в мире - это «довольно большой риск», говорит Белл: «Одна из главных экономик может выпасть из истории с восстановлением спроса».

Третья волна тем временем продолжает набирать обороты в Европе. Германия, крупнейший потребитель нефти в ЕС, продлила карантин до 18 апреля. Около трети населения Франции будет находиться на карантине в течение месяца. На большей части Италии действуют ограничения на ведение бизнеса и передвижени

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