Вертолет NASA самостоятельно пережил первую морозную ночь на Марсе 1 5.04.2021, 22:07

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фото: twitter.com/NASA

На Марсе температура воздуха может опускаться до -90 градусов по Цельсию.

В воскресенье, 4 апреля, вертолет NASA Ingenuity спустился на поверхность Красной планеты с марсохода Perseverance. Таким образом, он пережил первую холодную ночь на Марсе самостоятельно.

Об этом сообщает NASA в Twitter.

"Приземление вертолета Mars подтверждено! Его путешествие в 471 млн км на борту Persevere завершилось сегодня окончательным падением на 10 см от живота марсохода на поверхность Марса", - говорится в сообщении.

В понедельник, 5 апреля, в космическом агентстве сообщили, что вертолет провел первую ночь на Марсе самостоятельно. В NASA отметили, что это стало важной вехой, поскольку на Марсе температура воздуха может опускаться до -90 градусов по Цельсию.

"В целости и сохранности на поверхности! Наш вертолет Ingenuity самостоятельно пережил первую холодную ночь, что стало важной вехой на Красной планете, где температура поверхности может опускаться до -90 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении NASA.

В агентстве отметили, что первый полет вертолета состоится не раньше 11 апреля.

Отметим, что вертолет Ingenuity составляет в диаметре 1,2 метра и весом 1,8 кг. Он оснащен двумя камерами и способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

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