У Таракана заканчиваются деньги на хоккей

У Таракана заканчиваются деньги на хоккей1
- 5.04.2021, 22:17
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В Борисове приостановили строительство ледовой площадки из-за отсутствия финансирования.
В Борисове приостановлено строительство ледовой площадки и моста через железную дорогу в районе Зеленого городка. Об этом во время приема граждан сообщил председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев, передает «Трибуна».
«Есть архитектурный проект на строительство моста в районе Зеленого городка. Это все, что мы имеем на данный момент, — финансирования нет, в инвестпрограмму на этот год проект не включили. За счет районного бюджета мы мост не построим — это очень дорогостоящий объект. Поэтому пока реализации проекта не будет. Также приостановлено строительство ледовой площадки. Нам нужно сконцентрироваться на трех объектах — необходимо закончить мостовой переход через р. Березину, реконструкцию ул. Гагарина и детскую больницу», — сказал Денгалев.