В НАТО вынесли предупреждение России 3 6.04.2021, 7:33

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Альянс очень внимательно следит за ситуацией вдоль украинско-российской границы.

Военная активность РФ недалеко от украинской границы подрывает все усилия по деэскалации напряженности на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь НАТО, сообщает Die Welt.

«Ввиду передвижения российских войск недалеко от границы с Украиной и участившихся нарушений соглашения о прекращении огня в зоне конфликта на Донбассе НАТО предостерегает Москву от дальнейшей эскалации ситуации. НАТО продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы сохраняем бдительность и продолжаем очень внимательно следить за ситуацией», — сказал представитель Альянса.

Он подчеркнул, что дестабилизирующие меры со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности в соответствии с соглашением о прекращении огня при посредничестве ОБСЕ от 27 июля 2020 года.

Представитель НАТО также сообщил, что члены Альянса уже обсудили ситуацию в четверг, 1 апреля, и выразили «озабоченность по поводу крупномасштабных военных действий России в Украине и вокруг нее».

«Союзники также обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня от июля 2020 года, что привело к гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе», — заявил собеседник издания.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заверил украинского коллегу Андрея Тарана, что Вашингтон поддержит Украину в случае эскалации российской агрессии.

Обострение на Донбассе

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что Россия стягивает к границе с Украиной военные силы и средства. Сейчас вдоль госграницы Украины размещено 28 батальонных тактических групп вооруженных сил РФ.

По данным украинской разведки, Россия готовит широкомасштабные провокации на востоке Украины.

В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск и их наращиванием на границе с Украиной, отметив, что речь идет не об обучении. По информации издания Politico, европейское командование вооруженных сил США привело подразделения в максимальную боеготовность из-за стягивания армии РФ до границы с Украиной.

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