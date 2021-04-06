Обнаружено неожиданное лекарство против коронавируса 1 6.04.2021, 7:44

5,416

Открытие совершили специалисты из Калифорнийского университета.

Ученые Калифорнийского университета обнаружили новое вещество, способное помочь в лечении COVID-19. K777, который рассматривается как потенциальное средство против болезни Шагаса, неожиданно оказался эффективным ингибитором катепсина L — фермента, способствующего заражению человеческих клеток вирусом. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале ACS Chemical Biology.

Известно, что SARS-CoV-2 не может присоединяться к человеческим клеткам и инфицировать их, если человеческий фермент, называемый катепсином L, не расщепляет S-белок (белок-шип) вируса. В то же время катепсин по структуре очень похож на крузаин, который вырабатывается у паразита Trypanosoma cruzi, возбудителя болезни Шагаса (американского трипаносомоза). Это тропическое заболевание, которое носит хронический характер и способствует развитию сердечной недостаточности и другим необратимым повреждениям внутренних органов.

Исследователи показали, что низкие концентрации K777 ингибируют катепсин L, что может снизить способность SARS-CoV-2 инфицировать клетки, не нанося им вреда. В экспериментах использовались разные клеточные линии, однако не на всех ингибитор оказал эффективное воздействие. Специалисты связывают это с тем, что не все клеточные линии продуцируют одинаковое количество катепсина L или одинаковое количество ACE2. ACE2 является клеточным рецептором, который белок-шип вируса использует для фиксации на клеточной мембране после его расщепления катепсином L.

Тестируемые клеточные линии были получены из эпителия почек африканских зеленых мартышек, эпителия шейки матки человека и двух типов эпителия легких человека. Они представляют собой раковые клетки, поэтому их молекулярные характеристики могут отличаться от здоровых человеческих клеток легких или шейки матки.

В то же время показано, что экспериментальное терапевтическое средство на основе K777 предотвращает повреждение легких при заражении коронавирусом у животных и хорошо переносится людьми, которые участвовали в клинических испытаниях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».