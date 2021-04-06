«Мне говорят, что я должна информацию с ящика наклеить на каждое яблоко, на каждый помидор» 5 6.04.2021, 7:54

3,446

иллюстрационное фото

Продавцы с лотков рассказали про «обязаловку» по терминалам.

Владельцев лотков с фруктами и овощами в Минске обязали до 1 июля установить кассовые суммирующие аппараты и терминалы. Сама идея прозрачной торговли у предпринимателей никаких противоречий не вызывает — они готовы закупить необходимое оборудование. Смущает их другое: в прошлом году городские власти хотели закрыть все лотки в городе, как говорят ИП, «их еле отбили». А сейчас к продавцам зачастили проверки из администраций районов и санстанции. Предприниматели опасаются, что они могут вложиться в дорогостоящее оборудование, а их в конце сезона снова захотят закрыть, пишет tut.by.

Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Война с и за лотки с овощами и фруктами в Минске идет не первый год. Чиновники неоднократно грозились их закрыть, потом оставляли, предъявляли различные требования к внешнему виду торговых точек и так далее. В некоторых районах лоточников таки не стало. Сейчас в городе осталось около 150 лотков, хотя года 4 назад насчитывалось больше 250.

Сейчас для выживших придумали еще одно обязательное условие для продолжения работы — установить кассовые суммирующие аппараты и терминалы. Причем прописали эту норму в дополнительном соглашении к договору аренды.

— Изначально, еще в феврале, городские власти хотели вообще убрать лотки и вернуть складные палатки, которые были лет 10 назад. Предприниматели начали возражать, это, кроме того, что неудобно, еще и небезопасно, — рассказывает Анатолий Шумченко, председатель РОО «Перспектива». — Потом они внесли в допсоглашение к договору аренды вот про эти терминалы, что их нужно установить до 1 марта. Мы выступили за то, чтобы встретиться и проговорить все эти вопросы. Встреча состоялась. Были чиновники из Мингорисполкома, депутат горсовета, представители центра недвижимости. Разговор прошел достаточно успешно, все поняли друг друга. Предпринимателям дали отсрочку по установке терминалов до 1 июля. Им даже пересчитали аренду за март, потому что в марте была минусовая температура и люди большую часть дней не работали.

На следующий день, по словам Анатолия Шумченко, у предпринимателей-лоточников ни с того ни с сего начались проверки.

— Мне стали звонить предприниматели и сообщать, что центр недвижимости ездит и обмеряет торговые места. Но это ерунда. Каждый день приходит санстанция, берет на проверку продукцию. У одной предпринимательницы за пару дней было аж 5 проверок!

Стали спрашивать про маркировку: хотят, чтобы предприниматели клеили на ягоды, помидоры и прочее наклейки с указанием производителя, страны происхождения, условиями хранения и прочим. У всех предпринимателей есть сертификаты на продукцию, они покупают товар в Беларуси, в Таборах. Что еще надо?

Слова председателя «Перспективы» подтвердила одна из предпринимателей, у которой в Минске больше 10 лотков.

— Они (проверяющие. — Прим. ред.) называют это мониторингом, но суть от этого не меняется — собирают в это время разнообразные наши нарушения. Давайте будем откровенными, если зайти в любой магазин, в любой торговый объект, там не будет все, как того требуют санитарные нормы, правила пожарной безопасности и так далее. Хоть мы и стараемся все выполнять, но, к чему придраться, всегда можно найти, — говорит Наталья. — С пятницы у нас начались эти мониторинги. До этого ходила администрация района смотрела, потом пошла и санстанция. Проверяют внешний вид и паспорт торгового объекта, всевозможные другие документы. За день на одном месте могли приехать и проверить все это три раза.

«Документы на товар есть? Сертификаты есть? Хорошо. А почему там не наклеена наклеечка?» — рассказывает предприниматель, как проходит диалог с проверяющими.

— У меня наклейки все на ящиках. На прилавок ящики не ставлю. По нормам я не должна хранить мусор, поэтому я коробки вывожу. К нам же приезжает администрация и требует порядка. Мне говорят, что я должна отксерокопировать информацию с ящика и наклеить на каждое яблоко, на каждый помидор, — продолжает собеседница. — Вообще люди представляют, какой у нас товарооборот и как быстро меняется то, что лежит на прилавке? Сегодня один поставщик, завтра другой. Вся информация есть в документах на товар. Как они себе представляют переклеивание вот этих бумажек?

Наталья говорит, что она не против установки терминалов, даже за. Но у предпринимателей, не только у нее, есть много вопросов и опасений по этому поводу.

— Я за полную прозрачность работы. Терминалы нам выгодны, они увеличат оборот. Вопрос у нас немножко в другом. Мы всегда считались уличной разносной торговлей потому, что мы не подключены ни к каким коммуникациям. В том числе и к электросети. По налоговому законодательству терминал не имеет права работать без кассового аппарата. Кассовый аппарат раньше можно было довольно просто установить. Сегодня же в нем установлено СКНО. СКНО съедает зарядку аппарата, ее хватает максимум на полтора часа работы. То есть нужно искать какой-то выход — аккумуляторы покупать, автомобили рядом ставить. Вроде нашли выход — смарт-кассы. Но по деньгам они недешевые, одна стоит 1500 рублей, не учитывая обслуживания. И даже учитывая это, мы их не против установить. Если бы у нас была гарантия, что мы будем работать дальше. Ведь уверенности, что нас завтра не закроют, нет. Это может быть в лучшем случае до первых морозов, 5−6 месяцев. Обидно, что любое наше нарушение рассматривается как повод для закрытия. Мне кажется, что для наказания за нарушения существуют штрафные санкции. В любом магазине можно найти километр нарушений, но никого не закрывают.

Анатолий Шумченко говорит, что в последнее время все предприниматели, которые торгуют с лотков, в свете последних событий — проверок и прочего — в нервном состоянии.

— При этом в Минске куча нелегалов, которые с пола продают сало, селедку, мясо и так далее. А санстанции есть дело только до предпринимателей, нелегалов она в упор не видит. Зарождаются сомнения, что в этом году власти сделают все, чтобы накопать каких-то нарушений и все-таки закрыть лотки, — предполагает Шумченко. — Мы два года назад разработали целый план, чтобы легализовать всех продавцов и за счет этого пополнялся бюджет города. Все места, где стоят нелегалы, можно продать с аукциона. Одно место может стоит от 5 до 30 тысяч долларов, плюс ежемесячная аренда, плюс налоги. И таких мест по городу больше сотни. В новых районах с новостройками лотков нет, но там стоят нелегалы. В Октябрьском и Советском районе вообще нет ни одного лотка, все закрыли. Зато нелегальная торговля процветает. Возникает вопрос, какой интерес у чиновников «кошмарить» легальный малый бизнес и закрывать глаза на нелегальную торговлю? Какой интерес был в прошлом году закрыть все лотки?

Председатель «Перспективы» отмечает, что там, где есть легальные продавцы с лотков, нелегалов почти нет, потому что сами люди их вытесняют.

— Помните, как киоски убрали с остановок 10 лет назад? Теперь появились те же киоски, только теперь там «Табакерки». Не это ли является основным интересом, чтобы потом в городе появились какие-нибудь «Фруктики», — задается вопросом Шумченко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».