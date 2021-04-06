Штрафбат для лукашистов 5 Андрей Санников

6.04.2021, 8:27

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Андрей Санников

Судить будут не одного диктатора, а режим, что означает конкретные фамилии.

Гаага для Лукашенко становится все ближе. После того, как была создана Международная платформа для Беларуси по привлечению к ответственности преступников лукашенковского режима (International Accountability Platform for Belarus), которую поддержал Евросоюз, подготовка суда над Лукашенко перешла в практическую плоскость.

К платформе подключились авторитетные правозащитные организации из Дании и Великобритании, занимающиеся расследованиями случаев пыток, а правительства этих стран выделили финансирование на международное расследование преступлений. Свою долю внесла и Германия.

Эту платформу сразу же поддержали правительства Германии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, США, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Эстонии.

В общем, механизм создан, средства выделены, начинается систематизация доказательной базы.

Только вот судить будут не одного Лукашенко, а режим, что означает конкретные фамилии.

Сам Лукашенко это хорошо знает и крайне озабочен тем, чтобы в списках обвиняемых было как можно больше таких фамилий.

Диктаторы по натуре своей трусы, которые только изображают из себя крутых.

Вся "крутизна" Лукашенко слезла с него при первом же походе в реальный, а не придуманный "массандрами" народ. Увидев настоящих рабочих на МЗКТ, которые в лицо ему бросили "Уходи!", он перепугался уже навсегда, до конца своей жизни.

Все дальнейшие его истерики, колхозные спектакли с тихарями, изображающими ликующие 3 процента, и попытки грозно поиграть дряблым лицом, - это следствие того самого страха.

А еще все "крутые" диктаторы – это признанные стукачи. Они хорошо знают свое ближайшее окружение, знают, что на них даже у ближайших родственников заготовлен убойный компромат для международных, да и для внутренних судебных процессов. От тех улик уже не отмазаться, поэтому задача диктатора замазать и "заложить" как можно больше своих подельников.

Лукашенко активно этим занимается с самых первых дней протестов.

Перепуганный диктатор буквально через неделю после начала многотысячных протестов в Беларуси наградил за образцовую службу 300 человек из ментовской системы. Такое впечатление, что он награждал не лояльность к себе любимому, а сливал информацию о том, кто участвовал в карательных операциях. Кстати, этот указ с фамилиями до сих пор висит на официальных сайтах режима.

Потом он стал фотографироваться с отличившимися при разгонах мирных граждан. С теми самыми, которые, избивая на улицах стариков, боялись не то, что лицо, глаза свои показать. Бегали по улицам этакие забинтованные с ног до головы мумии.

Именно их Лукашенко и фотографирует на всеобщее обозрение, а на одном из снимков заодно и "беркутовца" показал. т.е. двойного преступника, отметившегося и в Украине, и в Беларуси.

А еще тасует силовиков с невиданной ранее скоростью. Из-за подозрительности, из-за боязни заговора? Да, но не только: он хочет как можно больше их засветить.

Кто бы знал нынешних ментовских начальников на прежних должностях? Может, пропетляли бы анонимно, хотя бы как исполнители, а не руководители преступных группировок. Но хозяин не позволяет.

Поэтому – добро пожаловать в европейские и американские санкционные списки.

Только вот эти санкционный списки после того, о чем шла речь в начале, уже становятся списками обвиняемых в преступлениях против человечности. А это уже другой коленкор.

Можно позубоскалить над "тупой" Европой, вводящей ограничения на зарубежные вояжи карателей, но вот перевод несостоявшихся туристов в категорию обвиняемых, это уже серьезно. Это уже надолго, а для некоторых – навсегда. А еще для некоторых распространится на их семьи.

Фигуранты этих списков, которые так ретиво пополняет главный стукач в Беларуси, Лукашенко, почему-то не задумываются, что они выполняют преступные приказы. Не думают о том, что участвуют в карательных действиях незаконных, оккупационных властей. Не считают, видимо, что они и есть самые что ни на есть настоящие преступники, которых будут судить по закону, не зависящему от прихоти диктатора.

Но выход есть, если включить минимум логики на трезвую голову.

Списки обвиняемых силовиков – это такой своеобразный штрафной батальон людей преступивших закон, которые могут сами себе предоставить шанс реабилитироваться.

На последней войне, которую слишком хорошо помнят в Беларуси, некоторым уголовникам давали шанс исправить свою жизнь. И они этим шансом пользовались, сражаясь с оккупантами. Сегодня про них снимают фильмы и популярные сериалы, пишут приключенческие романы.

Банальность зла, разлившуюся в Беларуси победить можно и даже не так сложно. Для этого достаточно, чтобы оставшиеся на службе диктатуры перестали подчиняться преступным приказам, включили мозги и подумали о своих семьях, у кого они еще остались.

Андрей Санников, «Фейсбук»

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