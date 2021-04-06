Как живет семья рабочего госпредприятия с зарплатой $150 в месяц 1 6.04.2021, 8:45

иллюстрационное фото: myfin.by

Деньги платят частями и полностью рассчитываются в последний день месяца.

С изданием Myfin.by поделился рассказом отец семейства, который работает на умирающем госзаводе с зарплатой чуть выше 400 рублей в месяц.

Есть в Беларуси места, где ничего не меняется невзирая на кризис, пандемию, политику и ожидания обвала рубля. Это умирающие госпредприятия. Там годами заблокированы счета, но их приоткрывают каждый месяц для выплаты налогов и зарплаты, там неофициально рассчитываются продукцией и т.д. Зарплата в таких местах колеблется чуть выше разрешенного минимума, ее платят частями и полностью рассчитываются в последний день месяца.

Как раз на таком предприятии работает наш герой. Он не пожелал раскрывать свою личность и место работы, потому назовем его Алексеем, а его жену – Татьяной, в семье еще двое детей, старший ребенок уже ходит в школу, младшему нет 3-х лет.

Учет доходов и расходов семья не ведет, но общий порядок цифр знают. Основные доходы можно восстановить по расчетным листкам и по памяти, а некоторые расходы по счетам, кое-что суммировать по чекам, выпискам банка. Так или иначе удалось составить общую картину за год, и поделить в среднем по месяцам.

Работа на госпредприятии и подсобное хозяйство

О доходах

Алексей работает ремонтником на госпредприятии. Его жена – работала в детском саду, сейчас в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Зарплата Алексея – около 400 руб. при работе в одну смену, и примерно 450 руб. по сменному графику. Средний заработок – 417 руб в месяц. В последние пять лет реальная зарплата не успевает за ростом цен, т.е. фактически падает.

Кроме первой работы, Алексей немного таксует и берется за другие перевозки на личном авто. О компании такси и прочих нюансах мы тактично не спрашивали. На этой работе доход нестабильный, за один удачный месяц получилось почти 800 руб., но чаще выходило по 250-300 руб. Средний заработок за последние полгода – 360 руб. в месяц.

Следующий источник дохода – подсобное хозяйство родителей Алексея. Они горожане, но давно на пенсии. Вернулись в деревню, занимаются подсобным хозяйством: куры, гуси, индюки. От свиней недавно отказались, невыгодно. Садят и продают клубнику. Есть несколько ульев, не сказать, что полноценная пасека, но продают немного меда. Денежный доход от подсобного хозяйства сезонный. По возможности помогают дети: Алексей и его брат. Доход строго не делят, все родные.

На долю Алексея в 2020 году вышло порядка 1 500 руб. И питание семьи почти наполовину складывается из собственных продуктов.

Пособие Татьяны – 488,96 руб. (с февраля 2021 года оно выросло, но мы пишем о доходах за 20-й год).

О расходах

Расходы на питание у семьи небольшие, потому что много своих продуктов. По примерному подсчету они тратят на еду в среднем 270 рублей в месяц. Если бы все покупали, то вышло бы порядка 570 руб. (тоже примерно).

Семья тратит еще 290 руб. среднемесячно на одежду и промтовары. Меньше всего расходов на одежду Алексею, он мало интересуется стилем и большую часть времени проводит в спецовках.

Плата за ЖКХ, интернет, телефоны – в среднем 125 руб.

Еще 90 и 95 рублей уходит соответственно на услуги и прочие расходы.

Главная категория расходов семьи – кредиты. Около 449 руб. в месяц – кредит за квартиру, и еще остаток кредита за мебель, в среднем за год вышло 521 руб.

Баланс

В этом балансе есть одна неопределенность – категорию «Прочие расходы» считали по остаточному принципу, т.е. списали туда все, что осталось после других платежей. «Прочие расходы» бывают больше, когда вырастает семейный доход. Все нерегулярные поступления уходят туда.

Выводы и перспективы

Семья Алексея и Татьяны находится в вынужденном финансовом равновесии. Им не хватает денег, но нет возможности взять новые кредиты. Впрочем, они уже не пытаются, понимают свою реальную платежеспосоюность. Кредит на квартиру был вынужденным, кредит на мебель брали в лучшие времена, теперь выплачивают остаток ссуды.

Они хотели бы зарабатывать и тратить больше, но не получается. Поменять образ жизни трудно.

Если вдруг не станет подсобного хозяйства, то семья лишится 125 руб. в месяц деньгами, а расходы на питание вырастут примерно на 300 руб. Итого – ежемесячная недостача в 430 руб.

Если не подрабатывать извозом, то пришлось бы меньше есть, примерно в 2 раза сократить «Прочие расходы», «Услуги» (совсем отказаться не получится), а на промтовары останется 20 руб.

Отказаться от основной работы еще тяжелей и опасней, т.к. приработки нестабильны.

Не платить кредиты и коммунальные – не выход. Через 2-3 месяца начнутся проблемы, потом взыскания.

Когда Татьяна выйдет на работу, лучше не станет – зарплата по ее профессии еще меньше пособия, которое теперь выросло до 520,48 руб.

Любой сбой системы и равновесный бюджет сменится финансовой ямой. В описанной нами семье доход чуть меньше 348 руб. на человека. Они особенно уязвимы из-за кредита, свободу маневра сильно ограничивают маленькие дети.

Хотя в этом нет ничего удивительного, по данным Белстата 45,5% населения Беларуси живет на сумму меньше 500 руб. на человека, а за пределами Минской кольцевой таких большинство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».