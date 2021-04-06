Экономист: Благодаря США возникнет эффект вторичных санкций, очень болезненный для режима 1 6.04.2021, 9:10

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Санкции США против Лукашенко имеют одну замечательную особенность.

На минувшей неделе Соединенные Штаты заявили о намерении восстановить в конце апреля ранее отмененные односторонние санкции в отношении 9 госпредприятий Беларуси. Речь идет о компаниях «Белнефтехим», ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», «Белорусский нефтяной торговый дом» и «Белнефтехим США».

Предприятиям и гражданам США будет запрещено вступать в экономические и финансовые отношения с этими предприятиями, а все их имущество и счета, находящиеся на территории США, будут заморожены.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии udf отметил, что ситуация с санкциями США «парадоксальная».

«Американские санкции будут затрагивать крупные предприятия, которые играют заметную роль для бюджета. В то же время, думаю, у этих предприятий не так уж много поставок из США и не так много отгрузок в США. В силу малого объема товарооборота ущерб может быть не очень значительный», – сказал Иосуб.

Однако есть большое «но».

«Некоторые американские санкции приводят к так называемым вторичным санкциям. Основная интрига заключается в том, запретят ли европейскими компания работать с белорусскими предприятиями, попавшими под санкции. Будет ли запрет другим, неамериканским, банкам работать с белорусскими предприятиями. Если возникнет эффект вторичных санкций, то ущерб может быть очень болезненным», – считает Иосуб.

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