«И техосмотр не нужен»: как белорусские водители ответили на уловки ГАИ с камерами фотофиксации 3 6.04.2021, 9:34

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Фото discontdom.ru

Любое действие вызывает противодействие.

Главная автомобильная новость этой весны – отныне штрафовать за техосмотр могут при помощи камер фотофиксации. Для рядовых автомобилистов хорошего в этой вести мало, но камеры – это скорее общемировой тренд, в который наша страна полноценно влиться еще не успела, пишет abw.by.

Однако любое действие вызывает противодействие, а посему вполне можно ожидать некоего расцвета рынка устройств, которые помогут эти самые камеры обмануть. Как там обстоят дела сейчас?

Искусственная грязь

Под ногами полно натуральной и бесплатной грязи, однако если в банках умудряются продавать воздух, то почему то же самое не может получиться с грязью?

Продавцы подобных аэрозолей отмечают, что покрытие довольно устойчиво к плохим погодным условиям, но при этом вполне безопасно для ЛКП авто. При этом они также не рекомендуют наносить грязь на регистрационные знаки, а само изделие позиционируют скорее в качестве "прикола" или средства декора. Но "приколы", как говорится, у каждого свои.

Найти искусственную грязь в продаже в Беларуси трудно. Однако в соседней России этот товар не является дефицитом и даже пользуется определенным спросом. Более того, покупателям предлагают несколько вариантов: дескать, хотите покрасить машину в "чернозем" или заляпать ее "глиной"? Стоимость одного баллончика в РФ в пересчете на белорусские рубли составляет около 20 руб., а уж при остром желании его приобрести доставка вряд ли станет проблемой.

К слову, грязь на "номере" – это тот случай, когда еще можно отделаться штрафом до 2 б.в. по ч.7 ст.18.11 КоАП РБ "Управление транспортным средством с нечитаемым, нестандартным или установленным с нарушением обязательных для соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза регистрационным знаком".

Однако если не лукавить, то намеренно нанесенная грязь и все остальные способы скрыть "номер" – это все же ч.6 ст.18.11 "Управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным (номерным) знаком, идентификационным номером кузова или шасси либо без присвоенного регистрационного (номерного) знака". За это предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 до 20 б.в.

Спрей "Антирадар"

В отличие от искусственной грязи подобные спреи, в общем-то, не скрывают своего предназначения. Как заверяют продавцы, работать это должно так: после нанесения спрея "номер" получит специальное покрытие, которое не изменит его внешний вид, но будет отражать вспышки камер, не давая распознать цифры.

В теории звучит хорошо, но на практике это не работает. У системы, как правило, не возникает проблем с "пробитием" защитного покрытия, а уж если спрей хоть как-то и сработает – в дело вступит оператор, который уже вручную разберется что к чему. В продаже найти подобные спреи трудно, а поисковые системы услужливо предлагают сайты из РФ. Цена кусается – порядка 70 белорусских рублей в переводе на "наши".

Помимо спреев в Сети встречаются и другие способы скрыть "номер" от камер вроде инфракрасной подсветки или специального отражающего пластика. Рассказывать о них подробно смысла не имеет: несмотря на заверения продавцов, они не являются помехой для работы камер фотофиксации.

"Нанопленка" для номерных знаков

С покупками в интернете нужно быть очень осторожными. А уж если видите приставку "нано" – бегите. Несколько лет назад мы тестировали специальные наклейки, которые, как и спрей, должны отражать вспышку и засвечивать снимки. В 2018 году покупка обошлась в 50 рублей. Наш вердикт был простым – наклейки не работают от слова "совсем".

Видимо, разочарование покупателей не самым лучшим образом отразилось на продавцах: быстро найти в продаже подобные наклейки сейчас не удалось. Скорее всего, их все еще можно отыскать в какой-нибудь из тематических групп в социальных сетях или на не самом популярном сайте. Но смысл от этого не меняется.

Рамки-шторки

Если уж спреи и наклейки не работают, то всегда можно прибегнуть к более серьезным методам. Существует несколько версий модифицированных рамок для номерных знаков, с которыми камеры уже не справятся наверняка. Рамки-шторки – как раз пример подобных методов.

Система простая и работает в "лоб". В рамке спрятана специальная шторка, которая полностью закрывает "номер" после нажатия на кнопку брелока. Процесс занимает около пары секунд, после чего "номер" невозможно будет прочесть в принципе. Продавцы откровенно лукавят, позиционируя рамку как средство защиты от кражи регистрационных знаков. Да, возможно, похитители "номеров" не захотят связываться с дополнительными устройством, но для их защиты есть методы и попроще. Стоимость у комплекта немаленькая – порядка 250 рублей. Но и на это у продавцов есть достойный ответ: рамки "не подведут ваши самые смелые ожидания – экономия семейного бюджета станет просто потрясающей".

Рамки-перевертыши

Перевертыши несут примерно тот же смысл, что и шторки. Разве что по желанию владельца авто они могут демонстрировать не просто "отсутствующий "номер", а едва ли не что угодно – другой номерной знак или на что хватит фантазии. Стоят подобные устройства дорого – от 400 рублей.

Будут ли работать? Учитывая, в общем-то, простой механизм, в его эффективности можно не сомневаться. Хотя он отнюдь не идеален: во-первых, переворот происходит вовсе не мгновенно, во-вторых, остается под вопросом, сможет ли передний номерной знак перевернуться на большой скорости.

Рамки с электромагнитом

Если "шторки" и "перевертыши" отчетливо будут бросаться в глаза, то спрятанный под номерным знаком электромагнит все же имеет хоть какие-то шансы остаться незамеченным. В продаже встретились два варианта: электромагниты, которые встраиваются в штатную рамку, и те, которые идут в комплекте с рамками специальными.

Продавцы обещают установку без повреждения бамперов, а также отмечают высокую эффективность устройства в борьбе с камерами. Владельцу необходимо буквально примагнитить металл поверх какого-либо символа на "номере", после чего "считать" номер будет уже невозможно. Для этого предлагается использовать "листик", который в случае необходимости по нажатию на кнопку моментально отвалится.

Правда, сейчас найти подобные приспособления в продаже не так-то просто. Один из белорусских сайтов предлагает комплект с рамками за 440 рублей – не бюджетно. Зато примерно за 30 долларов комплект для установки без рамок можно отыскать на всем известном китайском сайте покупок.

Наш вердикт

Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что волна популярности подобных устройств осталась в прошлом. Да и то скорее в России, откуда все это и попадало на наш рынок и где использовалось с куда большим энтузиазмом. Одна часть рекламируемых средств попросту не работает в борьбе против камер, вторая работает, но до первого тесного контакта с сотрудниками ГАИ, после чего весь экономический смысл может просто потеряться.

Несмотря на то что в штрафах мало приятного, сокрытие "номеров" – это скорее путь в никуда. Ведь за штрафом за нарушение скорости вполне может последовать и ДТП с последствиями различной тяжести, после чего скрытый "номер" уже не будет казаться чем-то безобидным.

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