«Беспрерывная перетасовка колоды – верный признак системного кризиса власти» 2 6.04.2021, 9:48

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Режим Таракана уверенно идет к своему развалу.

Продолжающаяся беспрерывно перетасовка колоды – верный признак неуверенности и системного кризиса. С начала протестов должностей лишились уже десятки чиновников и силовиков: кто-то пошел на повышение, но большинство, как правило, постигла совсем иная участь, пишет основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов.

Самая громкая рокировка вчерашнего дня – отставка министра информации Игоря Луцкого с переводом на должность замглавы администрации Лукашенко. Тут, как раз, такой случай, что Луцкий пошел в гору. Есть за что. При нем независимая журналистика подверглась совершенно беспрецедентному давлению: закрываются печатные версии изданий, медиа лишают статуса СМИ, журналистов сажают в тюрьму как по уголовным, так и по административным делам, все существовавшие законодательные нормы, гарантировавшие свободу слова, перестали действовать де-факто, а для того, чтобы они исчезли и де-юре, уже подготовлены новые редакции соответствующих законов.

Что ж, Луцкий, очевидно, «заслужил» повышение. Его новая должность, по сути своей, является должностью главного идеолога в стране. В связи с этим в глаза бросаются пару моментов, очерчивающих, так сказать, общую тенденцию.

Во главе кадровой политики Лукашенко под № 1 всегда стоял принцип личной лояльности и готовности выполнить любой приказ – мы это знаем еще со времен памятного интервью пропавшего впоследствии генерала Захаренко. В разгар протестов главные рамки озвучивались в открытую: «Не предавайте!», «Иногда не до законов». То есть, будьте преданны, несмотря ни на что. На примере Луцкого мы видим, что творимый им беспредел привел к карьерному росту. Впрочем, аналогичное мы видели и на примере того же Карпенкова.

Именно поэтому на сегодняшний кадровый кейс стоит смотреть не как на кадровую перемену в Мининформе, а как на кадровую перемену в администрации Лукашенко. В кризисной ситуации, пойдя по пути абсолютного беззакония, пренебрежения любыми принципами морали и любыми интересами белорусского народа, применительно именно к высшим, ключевым должностям режим включил опцию отрицательной селекции на максимум. Не был, конечно, ангелом Караев, но его надо было заменить на кого-то, кто будет еще более беспринципным и жестоким; не отличался лояльностью к населению Вакульчик, однако для «военного» времени не подошел и он; в первую очередь о властных интересах пекся Конюк – ищите его в Армении

В противостоянии с собственным народом самым главным фактором является бесконечность этого противостояния, особенно если делать ставку не на убеждение, а на подавление, что мы и наблюдаем в Беларуси. Это означает, что людей аморальных, беспринципных и откровенно подлых надо будет все больше и больше. Чтобы полностью изолировать самого себя от любых интересов общества, в котором ты живешь, нужны недюжинные качества отнюдь не морального толка. И чем дольше будет идти противостояние, тем меньше человеческого будет требоваться от исполнителей.

Есть глубинное противоречие в том, чтобы строить свою кадровую политику на принципах преданности и верности, которые требуют хотя бы минимальной порядочности, и стремлением окружить себя исполнителями, которые будут вообще без тормозов и ограничителей. Тут даже не противоречие, тут есть какая-то наивность – верить в то, что люди, которые способны предать целый народ, не предадут в конечном итоге тебя.

Люди, которые способны растоптать и наплевать на любые общечеловеческие ценности ради карьеры, которая в конкретный момент обеспечивается преданностью, в конечном итоге способны растоптать и эту преданность, если их благополучие будет зависеть от других факторов. По-другому не бывает, ибо мораль и порядочность – это категории не относительные, разбираемые на детали и составляющие, это категории абсолютные. Просто срабатывают эти механизмы в момент, когда носители таких «ценностей» видят, что это для них в конкретной ситуации – самое лучшее.

А это значит, что кадровая политика, осуществляемая сейчас режимом, в тактическом смысле, конечно, призвана укрепить «вертикаль». Однако в стратегическом смысле она такая же тупиковая, как и исповедуемая властью политика экономическая – верный путь к развалу.

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