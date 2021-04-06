Гомельская область начала коммунальную забастовку? 6.04.2021, 9:52

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Количество семей, не оплачивают услуги ЖКХ, просто впечатляет.

Телеграм-канал «Ежу понятно» газеты «Гомельская Праўда» опубликовал статистику неплательщиков по ЖКХ, сообщает «Флагшток».

Цифры впечатляют: 76 тысяч семей во всей Гомельской области не оплачивают коммунальные платежи. Вместе они должны 6 миллионов рублей.

С учетом того, что среднее домохозяйство (семья) в Беларуси состоит из 2,5 человек, то количество неплательщиков составит 190 000 человек. Это приблизительно третья часть населения Гомеля (на 1 января 2020 года – 510 300 человек). Также число равно сумме жителей Мозыря, Жлобина и Лельчиц.

Учитывая, что часто неплательщиками оказываются многодетные семьи, то их доля увеличивается.

О причинах такого поведения ничего неизвестно. Но следует также вспомнить, что с начала протестов в Беларуси многие призывали не оплачивать коммунальные платежи и, насколько это возможно, не пополнять государственную казну.

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