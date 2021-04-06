Потрясающее наступление: марши районов прошли по всему Минску
- 6.04.2021, 10:04
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Ни шагу назад!
Вчера был потрясающий день. Локальные марши прокатились по всей столице. Партизаны Минска, и других городов, также активно украшали свои улицы национальными флагами.
В связи с этим независимые телеграм-каналы обратились к своим читателям:
— Видели вчерашние марши в столице? Давайте продолжать в том же духе! И не только в Минске!
Давайте придумывать, действовать, быть креативными, разнообразными и организованными!
Ни шагу назад!