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Потрясающее наступление: марши районов прошли по всему Минску

  • 6.04.2021, 10:04
  • 1,884
Потрясающее наступление: марши районов прошли по всему Минску
иллюстрационное фото

Ни шагу назад!

Вчера был потрясающий день. Локальные марши прокатились по всей столице. Партизаны Минска, и других городов, также активно украшали свои улицы национальными флагами.

В связи с этим независимые телеграм-каналы обратились к своим читателям:

— Видели вчерашние марши в столице? Давайте продолжать в том же духе! И не только в Минске!

Давайте придумывать, действовать, быть креативными, разнообразными и организованными!

Ни шагу назад!

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