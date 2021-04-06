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Украинская делегация больше не поедет в Минск для переговоров по Донбассу

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  • 6.04.2021, 10:08
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Украинская делегация больше не поедет в Минск для переговоров по Донбассу
Фото: Getty Images

Украинские власти будут искать другой город.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе после отмены карантина не будет посещать Минск. Она намерена искать другую переговорную площадку. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает «Интерфакс».

— Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить эти консультации, как ранее непосредственно в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск для встреч в реальной жизни, все равно придется искать другую страну, другой город.

Резников объяснил это тем, что сейчас Беларусь находится под влиянием Российской Федерации, а потому доверия к этой стране нет.

Сейчас в связи с карантинными ограничениями заседания контактной группы проходят в режиме видеоконференций.

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