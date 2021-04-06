В России произошел очередной скачок цен на продукты 6.04.2021, 10:21

Из-за этого население сократило потребление говядины.

Потребление говядины в России в 2020 году снизилось на 3,4%, до 1,94 млн тонн, говорится в исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Это минимальный за последние десять лет показатель, пишет ghall.com.ua.

По мнению экспертов, основными причинами снижения спроса стали ограничения в связи пандемией, в том числе приостановление работы ресторанов, и снижение доходов населения.

Вместе с тем на 103%, до 20 тысяч тонн, в 2020 году вырос экспорт говядины, 45% поставок пришлось на Китай. Уже сейчас с говядиной конкурирует индейка, производство и доступность которой растет.

По данным Agrifood Strategies, согласно которым в 2020 году производство индейки выросло почти на 20 % до 330 тысяч тонн. Благодаря индейке в целом птицеводческая отрасль не ушла в первый год коронакризиса в минус, как ожидали участники рынка. Напротив, этот сектор показал пусть небольшой, но плюс: по данным Росстата, за 2020 год было произведено 6,24 млн тонн всех видов мяса птицы, на 31,1 тысячу тонн больше, чем в 2019 году.

Отметим, что эксперты еще в декабре прогнозировали продолжение роста цен на говядину, особенно на ее недорогие сорта.

Напомним, по всей России цены на товары, в том числе продукты, быстро растут с начала года, вопреки всем распоряжениям властей и лично президента Владимира Путина, призвавшего «заморозить» цены на наиболее важные для населения товары. Этот стремительный рост цен значительно обгоняет официальные данные Росстата по инфляции.

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