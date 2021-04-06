Врачи рассказали, как приготовить картофель с максимальной пользой для здоровья 8 6.04.2021, 11:13

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Названа главная ошибка домохозяек.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что при приготовлении картофеля не следует выбрасывать кожуру. В ней содержится множество полезных веществ, картошку следует отваривать или запекать целиком, сообщает u-news.com.ua.

Александр Мясников отметил, что во многих странах традиционно прибегают к обжариванию картофеля без кожуры, его варят отдельно или добавляют при приготовлении первых блюд, а также используют для овощных салатов. Картофельные очистки, как правило, выбрасываются.

Вместе с тем специалист рекомендует изменить отношение к названному овощу. Мясников рассказал в новом выпуске «О самом главном» много интересного о картофеле. Данный овощ состоит из крахмала, воды и клетчатки, но наряду с этим наиболее полезные компоненты находятся в кожуре.

Врач рекомендует запекать картофель целиком в духовке, в таком случае клубни сохраняют массу полезных элементов. К тому же не требуется добавлять подсолнечное или топлёное масло.

Наряду с этим Александр Мясников не советует увлекаться продуктами, которые содержат высокий гликемический индекс. Речь идёт о белом рисе, многочисленных макаронных изделиях, а также белом хлебе, выпеченном из муки высшего сорта. То же относится к различным сдобным изделиям. В качестве аргумента специалист привёл значительное количество полнотелых людей в Индии, где рис является одним из основных компонентов в рецептуре национальных блюд.

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