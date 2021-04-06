На границе продолжается транспортный коллапс
- 6.04.2021, 11:19
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Почти две тысячи большегрузных автомобилей скопили на границах Беларуси и ЕС.
Ситуация, связанная с трафиком большегрузных автомобилей из Беларуси в страны Евросоюза, остается очень напряженной, пишет сайт naviny.by.
По данным Госпогранкомитета на 10:00, она следующая.
Литва (более 840 фур):
«Каменный Лог» — более 300;
«Привалка» — более 220;
«Бенякони» — более 180;
«Котловка» — более 140.
Польша (более 490):
«Брузги» — более 210;
«Козловичи» — более 200;
«Берестовица» — более 80.
Латвия (более 480):
«Григоровщина» — более 480.