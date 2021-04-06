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На границе продолжается транспортный коллапс

  • 6.04.2021, 11:19
  • 2,272
На границе продолжается транспортный коллапс
иллюстрационное фото

Почти две тысячи большегрузных автомобилей скопили на границах Беларуси и ЕС.

Ситуация, связанная с трафиком большегрузных автомобилей из Беларуси в страны Евросоюза, остается очень напряженной, пишет сайт naviny.by.

По данным Госпогранкомитета на 10:00, она следующая.

Литва (более 840 фур):

«Каменный Лог» — более 300;

«Привалка» — более 220;

«Бенякони» — более 180;

«Котловка» — более 140.

Польша (более 490):

«Брузги» — более 210;

«Козловичи» — более 200;

«Берестовица» — более 80.

Латвия (более 480):

«Григоровщина» — более 480.

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