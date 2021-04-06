Древний рисунок подсказал ученым конкретное место распятия Иисуса Христа 6.04.2021, 12:05

7,560

Внимание исследователей привлекли изыскания известного археолога Магена Броши.

Найденный археологами артефакт подтверждает мнение, что Храм Гроба Господня, который находится в Старом городе Иерусалима, это то место, где был распят, а затем воскрес более двух тысяч лет назад Иисус Христос.

Об этом заявил американский исследователь Библии Том Мейер, передает "Профиль".

Внимание религиоведа привлекли изыскания известного археолога Магена Броши. Еще в 1975 году прошлого века тот получил уникальную возможность провести раскопки в восточной части Храма Гроба Господня. В его распоряжении было всего лишь около 9 кв. м. площади.

"Величайшей находкой, сделанной доктором Броши, был рисунок небольшого римского корабля, который датируется началом эпохи Византийской империи, около 330 годом н.э", – сказал Мейер. Рисунок был выполнен на камне, а надпись под ним гласила: "Господь, мы отправились".

Ученый считает, что надпись оставили паломники, которые посетили место казни, смерти, а затем и воскрешения Иисуса Христа. Так как основание храма относится лишь к 325-326 годам, исследователь Библии делает вывод, что паломники посещали еще не церковь, а только местность, где был распят Спаситель, о чем они и оставили надпись на камне.

По мнению Мейера, все это доказывает основательность гипотезы, что Храм Гроба Господня возведен на том самом участке, священном для христиан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».