Древний рисунок подсказал ученым конкретное место распятия Иисуса Христа
- 6.04.2021, 12:05
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Внимание исследователей привлекли изыскания известного археолога Магена Броши.
Найденный археологами артефакт подтверждает мнение, что Храм Гроба Господня, который находится в Старом городе Иерусалима, это то место, где был распят, а затем воскрес более двух тысяч лет назад Иисус Христос.
Об этом заявил американский исследователь Библии Том Мейер, передает "Профиль".
Внимание религиоведа привлекли изыскания известного археолога Магена Броши. Еще в 1975 году прошлого века тот получил уникальную возможность провести раскопки в восточной части Храма Гроба Господня. В его распоряжении было всего лишь около 9 кв. м. площади.
"Величайшей находкой, сделанной доктором Броши, был рисунок небольшого римского корабля, который датируется началом эпохи Византийской империи, около 330 годом н.э", – сказал Мейер. Рисунок был выполнен на камне, а надпись под ним гласила: "Господь, мы отправились".
Ученый считает, что надпись оставили паломники, которые посетили место казни, смерти, а затем и воскрешения Иисуса Христа. Так как основание храма относится лишь к 325-326 годам, исследователь Библии делает вывод, что паломники посещали еще не церковь, а только местность, где был распят Спаситель, о чем они и оставили надпись на камне.
По мнению Мейера, все это доказывает основательность гипотезы, что Храм Гроба Господня возведен на том самом участке, священном для христиан.