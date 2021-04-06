Вы готовы и хотите за все это платить? 3 6.04.2021, 12:18

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фото: shutterstock

Огромные цифры дефицита госбюджета: главная строчка роста расходов — госаппарат.

Такого сильного дефицита бюджета Беларуси в самом начале года – когда бюджетные расходы в январе-феврале намного превысили бюджетные доходы – еще не было. Ну разве что в 90-х, которыми пугает нас правящий режим. А семь предыдущих лет даже фиксировался бюджетный профицит: с 2014-го по 2020-й в январе-феврале доходы бюджета превышали его доходы, пишет infobank.by.

Все резко изменилось в худшую сторону в начале 2020-го, после коронакризиса, и затем вследствие политического кризиса.

И вот в начале 2021 года это вылилось в страшные цифры дефицита бюджета. Они впечатляют: бюджетный дефицит января-февраля 2021-го измеряется сотнями миллионов долларов в эквиваленте, и это только за два месяца.

Итак, покажем текущую ситуацию с бюджетом Беларуси и сравним ее с той, что была в предыдущие годы.

За январь-февраль 2021-го доходы консолидированного бюджета Беларуси (госбюджет + местные бюджеты + внебюджетный фонд социальной защиты населения (пенсионный ФСЗН)) составили 8,473 млрд BYN – на 0,9% больше, чем в январе-феврале 2020-го.

При этом инфляция в стране (по дефлятору ВВП) за год составила более 10%. Что означает реальное падение доходов на 9%. Причем это реальное падение идет уже 3 года. Наибольшие доходы бюджета в реальном выражении были в 2018 году.

Долларовое падение еще больше – на 15,8% за год: доходы консолидированного бюджета Беларуси за первые два месяца 2021-го в долларовом эквиваленте составили $3,271 млрд. Это наименьшее значение для этого периода за 4 года.

А вот с расходами ситуация диаметрально иная: они резко выросли.

Расходы консолидированного бюджета Беларуси (вместе с расходами ФСЗН – пенсионными выплатами) за январь-февраль 2021-го составили 9,841 млрд. BYN, что на 25,9% больше, чем за первые два месяца 2020-го: существенно больше, чем когда-либо было. Такой прирост – более чем на четверть – это номинальное увеличение.

Но даже реальный, с корректировкой на инфляцию, рост за год – на 13,7% (использован в качестве поправки дефлятор ВВП) – настолько сильный, что бюджетные расходы января-февраля 2021-го оказались рекордными и в реальном выражении.

В долларовом эквиваленте сумма израсходованных за январь-февраль народных денег растет уже 5 лет, и в 2021-м расходы бюджета в первые два месяца года достигли $3,800 млрд – максимум осле 2014-го.

Это – 5,9% валового внутреннего продукта Беларуси января-февраля (ВВП за первые два месяца 2021-го – 23,327 млрдBYN). При этом считается, что критическим порогом является дефицит бюджета 5% ВВП.

В долларовом эквиваленте расходы превысили доходы на $528 млн. И это только за два месяца.

Дефицит бюджета в январе-феврале образовался в Беларуси впервые за 8 лет, и стал сильнейшим, по всей видимости, после 90-х годов для этого периода года.

Из-за чего же произошло это ухудшение? Почему так резко выросли бюджетные расходы? Посмотрим, на что, на какие цели выросли расходы бюджета больше всего.

В ежемесячных пресс-релизах Министерства финансов по исполнению бюджета, которые и являются источников этих цифр, показаны объемы расходов консолидированного бюджета на:

- общегосударственную деятельность

- национальную экономику

- социальную сферу (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура, СМИ)

- пенсионные выплаты (расходы ФСЗН – Фонда социальной защиты населения).

Как выше сказано, бюджетные расходы в первые два месяца 2021 года выросли, по сравнению с январем-февралем 2020-го, на 2,027 млрд BYN, или на 25,9%. В том числе расходы на:

- общегосударственную деятельность – выросли на 1,802 млрд BYN, на 142% (в 2,42 раз) - на Лукашенко и его чиновников

- национальную экономику – выросли на 5 млн BYN, на 0,66%

- социальную сферу – выросли на 469 млн BYN, на 18,2%

- пенсионные выплаты – выросли на 528 млн BYN, на 19,9%.

Как видим, больше всего – и в номинальном и в процентном выражении – увеличились расходы на общегосударственную деятельность. Именно резкий рост расходов «на государство» и создал этот сильнейший дефицит бюджета.

К сожалению, Минфин РБ в своих пресс-релизах не дает более глубокой расшифровки общегосударственных расходов: там может быть резкий прирост, например, расходов на обслуживание государственного долга, который, как известно, сейчас – рекордный в истории, как и валовый внешний долг Беларуси.

Однако главными в списке все же идут Лукашенко и его чиновники.

В частности, согласно часть 1.1. статьи 44 Бюджетного кодекса финансируемая из госбюджета "общегосударственная деятельность" это:

- обеспечение функционирования президента Республики Беларусь;

- обеспечение функционирования парламента Республики Беларусь;

- обеспечение функционирования финансовых, налоговых органов и органов государственной статистики;

- обеспечение функционирования других государственных органов республиканского значения, выполняющих общегосударственные функции;

- обеспечение функционирования организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, выполняющим общегосударственные функции;

- обеспечение функционирования республиканских архивов;

- международная деятельность;

- международная экономическая и гуманитарная помощь;

- обеспечение деятельности Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов;

- обеспечение проведения выборов президента Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутатов местных Советов депутатов, республиканских референдумов, а также другие расходы в соответствии с законодательством;

- обслуживание государственного долга Республики Беларусь;

- формирование государственного материального резерва;

- фундаментальные научные исследования;

- прикладные исследования в области общегосударственной деятельности;

- формирование резервных фондов;

- другая общегосударственная деятельность;

- межбюджетные трансферты

Если смотреть исполнение бюджета по месяцам, то ухудшение относительно прошлого года вышло и в январе и в феврале, но наиболее сильное ухудшение – в январе, хотя в феврале дефицит бюджета оказался на порядок больше, чем в январе:

- в январе 2021-го: дефицит 166 млн BYN. В январе 2020-го был профицит 1,454 млрд BYN. Ухудшение: на 1,288 млрд BYN

- в феврале 2021-го: дефицит 1,203 млрд BYN. В феврале 2020-го – 872 млн BYN. Ухудшение: на 331 млн BYN.

За год, за последние 12 месяцев (скользящей суммой месячных объемов) – с марта 2020 года по февраль 2021-го – бюджет Беларуси (консолидированный, включая ФСЗН) исполнен так:

- доходы – 52,053 млрд BYN

- расходы – 56,093 млрд BYN

- превышение расходов над доходами – 4,040 млрд BYN

- дефицит бюджета составил 2,70% ВВП.

Хотя еще два года назад, в 2018-м, был очень хороший профицит: 5,429 млрдBYN, +4,46% ВВП: «денег некуда было девать».

После этого пика началось снижение скользящего 12-месячного профицита бюджета, а кардинальное ухудшение ситуации пошло с 2020-го, особенно сильно – с марта-апреля, с коронакризиса. А в июне 2020 года профицит сменился дефицитом.

Как видим на графиках, впечатляют не только цифры, но и динамика.

И это еще не предел. На весь 2021 год власти даже запланировали дефицит консолидированного бюджета в размере 5,313 млрдBYN – где-то $2 млрд в эквиваленте.

Но где взять эти деньги в условиях отсутствия возможности внешнего заимствования?

Ответ один - у нас с вами. Через налоги, НДС и прочие акцизы. Не зря же бензин дорожает уже чуть ли не каждый день, а сигареты ежемесячно. Да и чиновники все чаще говорят о низких налогах для ИП и частного бизнеса, не говорят уже о главном чиновнике, который все норовит этот бизнес выжечь каленым железом.

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