Садись - «два»2
- 6.04.2021, 12:36
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Развал белорусской дипломатии вступает в завершающую фазу.
МИД Беларуси проиграл в аппаратной и идеологической борьбе. Не помогли даже истерические угрозы Америке, как доказательство верноподданичества, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
Посольства за рубежом будут резать, так как они ничего не делают. За рубежом - читай в Европе, Украина, кстати, тоже оказалась в этой замечательной компании.
Политические контакты на нуле, торговля под санкциями, культурные связи - не до них. Посольства оптимизируют до торговли и консульских служб. Все остальное - мусор.
Самое забавное, что в МИДе полный штат сейчас. На места уволенных набрали, кого смогли. Значит большинство «оптимизируемых» уйдут в никуда. Тем самым развал белорусской дипломатии будет завершен.
Собственно говоря, хунте она и не нужна. Иногда не до дипломатии, как говорится. Хунта на войне. Противник, правда, не ясен, но однозначно, он повсюду.
У России два союзника - армия и флот. Беларусь - разругалась со всеми. Срочно нужно ускоряться с прорывом в Пекин. А лучше «на рыбалку» на Байкал. Так всем будет спокойнее.
А Шестаков и Глаз смогут в это время немного накатить.
Кажется, позиция Макея никогда не были так слабы в аппаратной борьбе с силовиками. Ставка на блокбастеры на ОНТ, а не на многовекторные способности изворотливого любителя овчарок Владимира Владимировича.