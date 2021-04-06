Румас прокомментировал свое появление в Украине 5 6.04.2021, 12:47

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Сергей Румас

В СМИ появилась информация, что экс-премьер переехал в Киев.

Экс-премьер Сергей Румас сообщил tut.by, что находится в Киеве с рабочей поездкой. Таким образом, он опроверг предположения о смене места жительства.

— Да, действительно, я прилетел в Киев. Но никакой конспирологии — эта поездка связана с теми проектами, о которых я говорил ранее. О переезде в Украину речи не идет, — сказал Румас.

Экс-премьер также сообщил, что его еще не утвердили в наблюдательный совет Россельхозбанка.

— Все идет в рамках стандартных процедур. Я сотрудничал с Россельхозбанком еще со времен работы в Белагропромбанке и буду рад поработать с профессиональной командой одного из крупнейших банков России, — сказал Румас.

Он не стал комментировать информацию об обысках в его минском доме.

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