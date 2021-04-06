​«Нацики», гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса 6.04.2021, 12:59

Леонид Слуцкий

Фото: Getty Images

Как фонд одиозного депутата Слуцкого ищет «друзей Кремля» по всему миру.

Широкой публике депутат Госдумы Леонид Слуцкий известен в первую очередь по скандалу с домогательствами к журналисткам, который никак не отразился на его карьере, и слухам о родственной связи с бывшим вице-мэра Москвы Владимиром Ресиным. Однако, помимо этого, он играет важную роль в кремлевской дипломатии. Слуцкий считается одним из главных специалистов по связям с иностранными политиками, возит делегации в Крым и выполняет роль одного из основных пропагандистских рупоров на международной арене.

Как выяснил Центр «Досье», среди гостей, которых приглашает в Москву Слуцкий, нередко оказываются политики ультраправых взглядов — и это при официальном курсе России на борьбу с фальсификацией истории и замалчиванием преступлений Третьего Рейха. А сотрудники Российского фонда мира, который возглавляет Слуцкий, не стесняются просить гранты у американских сенаторов в то время, как российские власти клеймят ярлыком «иностранный агент» безобидные общественные организации и частных лиц за пожертвования из-за рубежа.

23 января 2018 года на имя заведующего консульским отделом посольства РФ в Германии Константина Нефедова пришло официальное письмо за подписью депутата Госдумы и главы РФМ Леонида Слуцкого. Он попросил консула оформить двукратные визы на 90 дней двум гражданам Германии — Александеру Гауланду и Беатрисе фон Шторх. Цель поездки была указана как «общественно-политическая».

«Мы тогда в Госдуме просто обалдели, ведь Слуцкий на всех углах кричит, что он чтит память о войне и заботится о ветеранах. Он потом на закрытой встрече оправдывался, что, мол, визит этих нациков был в интересах страны и согласован с Кремлем», — рассказал источник Центра «Досье» на Охотном ряду.

Александр Гауланд. Источник: Olaf Kosinsky (kosinsky.eu)

Слова источника «Досье» о «нациках» небезосновательны. Александер Гауланд — это сооснователь немецкой ультраправой партии «Альтернативна для Германии» (AfD), который, к примеру, призывал соотечественников не забывать о том, что миллионы солдат вермахта доблестно выполняли свой долг и у немцев есть право ими гордиться. Официальные российские СМИ на скандальное заявление Гауланда не отреагировали, зато вовсю цитировали, как он ратовал за отмену санкций против Кремля.

Беатриса фон Шторх. Источник: Superbass

Депутат Европарламента Беатрис фон Шторх, за которую тоже хлопотал Слуцкий, — внучка министра финансов в правительстве Гитлера Людвига фон Крозига, осужденного американским трибуналом на 10 лет. В политическом багаже фон Шторх полно скандальных заявлений: например, она предлагала отстреливать мигрантов, пытающихся попасть в Европу без визы.

Саму AfD часто критикуют за поддержку Кремля, антисемитизм и исламофобию, партия находится под наблюдением немецких спецслужб из-за подозрений в экстремизме.

Российские СМИ особо не афишировали визит Гауланда и фон Шторх, хотя, по некоторым данным, Слуцкий устроил им встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Слуцкий и мир

Поездки зарубежных политиков по приглашению Слуцкого финансировались Российским фондом мира, который он возглавляет с 2002 года. Эта организация — прямой аналог Советского фонда мира, который устраивал пропагандистские мероприятия за рубежом. Финансировался тогда фонд за счет «добровольных» взносов граждан, которых в принудительном порядке заставляли перечислять дневную зарплату в рамках так называемых «вахт мира».

Современная версия фонда также существует за счет пожертвований, но сведений о жертвователях в открытом доступе найти нельзя. Однако Центру «Досье» удалось обнаружить, как минимум, два потенциальных источника финансирования проектов РФМ. Первый — это теперь уже бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, которого Слуцкий просил выделить фонду 10 миллионов рублей на 2018 год.

Второй потенциальный источник — куда более спорный. Как стало известно Центру «Досье», заместители Слуцкого Анатолий Салуцкий, курирующий американское направление, и Елена Сутормина (о ней мы уже рассказывали в расследовании о Россотрудничестве) просили у американских политиков гранты на работу одного из проектов фонда.

Что такое и зачем нужно Россотрудничество

В феврале 2018 года сотрудники РФМ встречались с представителями Республиканской партии и руководством неправительственной организации «Институт мира» (United States Institute of Peace). Они обсуждали финансирование Международного комитета по взаимопониманию и согласию между русским и украинским народами, созданного при участии фонда Слуцкого. В отчете по итогам встреч с американскими политиками говорилось, что «Институт мира» готов поддержать инициативу РФМ в случае, если увидит шаги по улучшению российско-украинских отношений.

«В частности, был сделан акцент на том, удастся ли российским гражданским активистам 9 мая с.г. возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Москве, что можно было бы использовать для противодействия радикальным группировкам в Киеве», — писали Анатолий Салуцкий и Елена Сутормина по итогам поездки в США (доклад имеется в распоряжении Центра «Досье»).

Были ли выделены гранты, неизвестно, но возложение цветов действительно состоялось и прошло без эксцессов, а Сутормина и Салуцкий даже сфотографировались у памятника.

Анатолий Слуцкий (крайний справа) и Елена Сутормина (вторая справа) у памятника. Источник: Общественная палата

Чем занимается Российский фонд мира

Сотрудничество с Российским фондом мира иногда может стоить зарубежным политикам высоких постов. Так, французский депутат Тьерри Мариани, ездивший по приглашению Слуцкого в крым в 2015 и 2016 годах, был лишен поста вице-президента фракции «Европейская народная партия» при ПАСЕ.

Председателю ПАСЕ Педро Аграмунту сотрудничество с фондом Слуцкого тоже стоило должности. Ему пришлось подать в отставку после поездки в Сирию в составе делегации из депутатов Госдумы, Европарламента, членов ПАСЕ и других политиков. Участники посещали российскую авиабазу Хмеймим и встречались с президентом Сирии Башаром Асадом. Сам Аграмунт называл поездку ошибкой.

Члены делегации с Башаром Асадом. Источник: телеканал «Красная линия»

На политической карьере лидера французского крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен поездки в Россию существенно не сказались, хотя она, как и Аграмунт, приезжала по приглашению Слуцкого. Ле Пен ездила в Москву в 2017 году за месяц до президентских выборов во Франции и встречалась, помимо прочих, с Вячеславом Володиным и Владимиром Путиным. Впрочем, президентские выборы она проиграла Эммануэлю Макрону. Еще один именитый гость, приезжавший в Москву по приглашению Слуцкого, — это бывший испанский судья Бальтазар Гарсон. В прошлом он вел процессы по делам Аугусто Пиночета и Владимира Гусинского, расследовал преступления режима Франко и схемы русской мафии в Испании, но в 2012 году был отстранен от работы из-за злоупотреблений должностными полномочиями. В Москве он дал интервью, в котором рассказал, что права человека нарушаются не только в России, но и в других странах мира.

Благодаря содействию РФМ в Москву приезжали еще один член AfD Кай Готтшалк, родственник лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен Самуэль Марешаль из «Альянса за Францию», Мишель Ларив и Максим да Сильва. Как писал The Insider, последние двое — зачинщики уличных беспорядков во Франции и активные участники протестного движения «желтые жилеты», которое государственная пропаганда регулярно использует как пример нестабильности в Европе.

Среди других гостей фонда стоит отметить члена шведской крайне правой партии Павла Гамова, который приезжал в Россию наблюдать за выборами в 2017 году. Он запомнился тем, что угрожал обвинить российских организаторов Единого дня голосования в мошенничестве, если они откажутся оплатить его счет в баре и не предоставят дополнительную комнату для девушек, с которыми он познакомился.

В распоряжении Центра «Досье» имеются несколько десятков приглашений для друзей Кремля, написанных от имени Слуцкого. В числе визитеров — депутаты Европарламента, члены праворадикальных партий, банкиры, бизнесмены. У большинства в документах указывается стандартные цели визита: «участие в переговорах по реализации гуманитарных и благотворительных программ Российского фонда мира».

«Допустим, каким-то депутатом из Европарламента заинтересовалась наша Служба внешней разведки, Управление президента по внешней политики или третий европейский департамент МИДа. Они же не будут выписывать приглашение на официальном бланке, типа, дорогой депутат, просим вас посетить штаб-квартиру СВР в Ясеневе, — объясняет источник Центра «Досье» в МИДе, хорошо знакомый с работой РФМ. — Поэтому, чтобы у местных спецслужб и журналистов не возникало лишних вопросов, приглашения и оформление виз идет с подачи фонда Мира. Мол, европейские товарищи едут в Москву заниматься благотворительными проектами и бороться за мир во всем мире».

Пропагандистскими проектами и политическим туризмом деятельность РФМ не ограничивается. Фонд Слуцкого оплачивает услуги адвокатов для россиян, оказавшихся в зарубежной тюрьме. Например, адвокат Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием, получил от фонда 950 тысяч рублей, еще миллион рублей был выделен на защиту Марии Бутиной. В 2020 году РФМ перевел деньги родственникам девяти российских моряков, осужденных в Греции за торговлю людьми и перевозку нелегальных мигрантов (банковские документы имеются в распоряжении «Досье»).

Скандалы, женщины и Энрике Иглесиас

Тем, кто не следит за внешнеполитической активностью Госдумы, Леонид Слуцкий в первую очередь известен скандалами различного калибра, в том числе коррупционными и сексуальными. Начнем с коррупции. В 2010 году его помощник Виктор Сохацкий был задержан за вымогательство 70 тысяч долларов у владельца казино Алексея Федорова.

В 2011 году Слуцкий приземлился на вертолете прямо в Троице-Сергиевой Лавре, получив кулуарное прозвище Леня-Вертолет. Народный избранник оправдывался тем, что торопился на встречу с патриархом, а на дорогах были пробки. В 2013-м произошла еще одна дорожная история: Слуцкого заметили на заднем сиденье экипажа ГИБДД с включенной «мигалкой». Куда он так торопился, что потребовалось ехать на машине полиции, депутат не сообщил. За Слуцким числятся сотни нарушений ПДД, о которых подробно рассказывал в одном из своих расследований Алексей Навальный.

В 2017 году девелопер Сергей Полонский обвинил Слуцкого и его покровителя Владимира Ресина в вымогательстве взятки в виде пентхауса в «Кутузовской ривьере». Спустя год Фонд борьбы с коррупцией нашел у жены Слуцкого Лидии Лысковой пентхаус стоимостью более 400 миллионов рублей и участок в Одинцовском районе Подмосковья, который он 10 лет не указывал в декларации. Впрочем, комитет по этике Госдумы простил Слуцкому это нарушение.

Но, пожалуй, самый громкий скандал разгорелся в марте 2018 года, когда три журналистки — Фарида Рустамова («Би-би-си»), Дарья Жук («Дождь») и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе — обвинили депутата в домогательствах. Их коллеги, работающие в Госдуме, рассказали, что харассмент со стороны Слуцкого — секрет полишинеля, и многие женщины попросту отказываются брать у него комментарии. Впоследствии Фарида Рустамова передала «Би-Би-Си» аудиозапись разговора с депутатом, подтвердившую ее слова.

Из Москвы тут же дали региональным филиалам РФМ команду начать информационную компанию в поддержку Слуцкого. За образец взяли заявление Ярославского филиала РФМ:

«Вызывает возмущение, что в канун президентских выборов в РФ 2018 г., псевдолиберальные СМИ пытаются всячески очернить образ порядочного российского политика, открыто выступающего против агрессивной западной риторики в отношении России, и столько сделавшего на благо мира. Мы это видим по информационным атакам на Леонида Слуцкого, Станислава Говорухина и других заслуженных представителей Отечества».

В защиту Слуцкого выступил и «брат» Кадыров, назвавший обвинения в домогательствах «полным бредом». Впрочем, акции поддержки не особо потребовались — ведь народный избранник снова не понес никакого наказания.

Помимо прочего, во время скандала всплыли подробности близкого знакомства Слуцкого с певицей Зарой. По сведениям телеканала «Дождь», благодаря поддержке депутата, Зара стала почетной артисткой ЮНЕСКО, получила звание Заслуженного артиста России и спела дуэтом в римском Колизее со знаменитым оперным певцом Андреа Бочелли, а затем с француженкой Мирей Матье, которая называет Слуцкого своим большим другом. В 2018 году перед выборами президента Зара стала доверенным лицом Путина и после блиц-концерта на российской военной базе Хмеймим награждена медалью «Участнику военной операции в Сирии».

Слуцкий и Мирей Матье

Помимо Зары, Слуцкий покровительствует выпускнице МГИМО Марии Ходынской-Голенищевой. В свои 36 лет она уже доктор исторических наук, профессор МГИМО, старшая советница Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ, за ее плечами — 4 книги о войне в Сирии.

В постпредстве РФ при ООН в Женеве Ходынская-Голенищева работала в контактной группе по Сирии вместе со спецпредставителем Стаффаном де Мистура, и имела доступ к информации о дислокации боевых отрядов оппозиции режиму Асада. Как выяснил Центр «Досье», Ходынская-Голенищева поддерживает постоянную связь с одним из офицеров ГРУ.

Хлопотал Слуцкий не только за женщин и друзей Кремля из европейских стран. В сентябре 2013 года депутат ходатайствовал через генерала СВР Игоря Голубовского (он работал генконсулом РФ в Нью-Йорке) о выдаче виз группе из двадцати волонтеров, якобы собиравшихся в Россию в рамках программы помощи детям-сиротам «Русская инициатива». На деле в ряды волонтеров затесались певец Энрике Иглесиас, члены его музыкального коллектива, подтанцовка, финансовый директор и тур-менеджер музыканта.

Центру «Досье» не удалось обнаружить каких-либо упоминаний о концерте Иглесиаса в сентябре-октябре 2013 года перед российскими сиротами. Зато испанца часто приглашают на корпоративы крупных российских госкомпании и юбилеи приближенных к Кремлю олигархов. Например, в мае 2010 года Иглесиас спел на 50-летии президента клуба ЦСКА Евгения Гинера, а в декабре 2015 приезжал в Россию на выступление в закрытом клубе в подмосковной Барвихе.

По словам источника «Досье» в аэропорту Шереметьево, иностранные артисты будто бы прилетали на день рождения «какого-то влиятельного чеченца из окружения Кадырова».

Этот материал — часть цикла расследований Центра «Досье» о внешней политике Кремля и вмешательстве в политические процессы других государств. Ранее мы уже рассказывали о деятельности управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое возглавлял генерал СВР Владимир Чернов. Подчиненные генерала курировали оппозицию в Грузии, проводили негласную работу с агентами влияния в Армении и Азербайджане и участвовали в предвыборной кампании президента Молдовы Игоря Додона.

Еще один доклад мы посвятили Россотрудничеству, которое на деньги российских налогоплательщиков занимается «балалаечной дипломатией».

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