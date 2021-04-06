СМИ: Исчезнувший в Минске ветеран «Алмаза» был на совещании у Зайцева, когда планировали убийство Шеремета 8 6.04.2021, 13:38

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Вячеслав Сидоракин

Кроме него, там находился и недавно арестованный действующий сотрудник КГБ.

Как утверждает инициатива BYPOL, на аудиозаписи, опубликованной в начале января, есть голос гомельчанина, бывшего сотрудника «АЛМАЗ» Вячеслава Сидоракина. Кроме него, там был и действующий сотрудник КГБ Юрий Гаркач, пишет «Флагшток».

Это та самая аудиозапись разговора, в котором экс-начальник КГБ Вадим Зайцев обсуждает убийства политических эмигрантов, в том числе и Павла Шеремета.

На слитой тогда аудиозаписи Сидоракину якобы принадлежит Голос2. По мнению BYPOL, на то, что это именно его голос, указывает дефект речи – невыговариваемая буква «р».

«Какую истинную цель преследует режим в лице председателя КГБ Тертеля И.С., арестовав Гаркача Ю.А. и Сидоракина В.П. по сфабрикованному обвинению в участии в подготовке теракта в нынешнем году?», – пишет BYPOL.

Вячеслав Сидоракин пропал 9 февраля. Его дочь позже говорила, что боялась того, что его убили. Позже ей рассказали, что он в СИЗО КГБ.

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