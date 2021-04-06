Китай снова испытывает Байдена 6.04.2021, 13:43

2,078

Фото: AP

Сотни китайских «рыболовных» лодок расположены вдоль спорного рифа в Южно-Китайском море.

Аналитики уже давно прогнозируют, что противостояние США и Китая начинает перерастать в новую "холодную войну". Пекин ищет новые способы "испытать" президента США Джо Байдена, цитирует издание Bloomberg "Зеркало недели. Украина".

Исходя из официальной точки зрения Пекина, Филиппины не имеют причин волноваться из-за китайских рыболовных лодок, которые расположены вдоль спорного рифа в Южно-Китайском море.

Сотни китайских лодок просто "укрывались от ветра", и Филиппины должны рассматривать ситуацию в "рациональном свете", заявляет представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Через две недели на рифе Витсун все еще находится более 40 китайских лодок. В понедельник департамент иностранных дел Филиппин предупредил Китай, что он будет проводить ежедневные дипломатические протесты до тех пор, пока "морское ополчение Пекина" будет оставаться на месте.

"Если ваша цель - захватить морское пространство без борьбы, это отличная, но нечестная тактика. Только профессиональные моряки знают, что это ложь - никто не укрывает свои корабли в штормовой зоне за неделю до шторма. Если это действительно коммерческие лодки, это стоит сотни, если не тысячи долларов в день", - заявил бывший директор по оперативным вопросам Общего разведывательного центра командования Тихого океана Карл Шустер.

В общем, все чаще начинает казаться, что Пекин пытается выяснить, какие действия будет использовать Джо Байден, пообещав сотрудничать с союзниками в регионе, чтобы сдерживать настойчивость Китая.

Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Лочин обвинил администрацию бывшего президента США Барака Обамы в том, что она не остановила Китай во время подобного инцидента в 2012 году в мели Скарборо - предварительный шаг Пекина по строительству военных объектов в Южно-Китайском море.

"Это тест для того, чтобы увидеть, как будет действовать администрация Байдена. То, как отреагируют США, будет определять следующие шаги Китая", - сказал Шустер.

В прошлом месяце США заявили, что поддерживают Филиппины, обвиняя Китай в использовании "морского ополчения для запугивания, провокации и угрозы другим странам". На вопрос о Пекине на пресс-брифинге в прошлом месяце Байден сказал, что его администрация "собирается привлечь Китай к ответственности за нарушение правил" в Южно-Китайском море и в других местах.

Одна большая проблема - как правильно реагировать на шаги Пекина. Использование Китаем коммерческих рыболовных лодок составляет тактику "серой зоны", которая позволяет Пекину отрицать обвинения. Отправка авианосца или других военных кораблей рискует показаться чрезмерной реакцией, которая сделает США похожими на агрессора.

С другой стороны, если ничего не делать, это может показать слабость Америки. За последние несколько лет США усилили вызовы суверенитету Китая в водах, увеличив частоту так называемых операций по свободе судоходства вокруг спорной территории. Администрация Байдена также подтвердила, что американо-филиппинский оборонительный договор предусматривает борьбу против любых нарушений в Южно-Китайском море.

Еще одним большим затруднением для Байдена является лидер Филиппин Родриго Дутерте, "подорвавший" альянс с США, поддерживая тесные связи с Пекином.

"Пока президент Дутерте у власти, возможности для ВМС очень ограничены. Без последовательной стратегии все ограничивается дипломатическими предупреждениями и заявлениями против Китая через социальные сети", - сказал отставной контр-адмирал ВМС Филиппин Роммели Онг.

В заявлении Филиппин в понедельник говорится, что согласно решению международного арбитража 2016 года Китай не имеет исторических прав на рыбную ловлю в районе, который находится в экономической зоне страны Юго-Восточной Азии.

Правительство Дутерте мягко отреагировало на заявление Китая о том, что эти воды уже много лет были "традиционным рыболовной площадкой для китайских лодок" и "вполне нормально" для лодок "находить убежище у рифа во время бурного поведения моря". Китай отрицает, что рыболовные лодки являются морским ополчением, и надеется, что филиппинские чиновники "уйдут от любых непрофессиональных замечаний, которые могут дополнительно вызвать иррациональные эмоции".

До сих пор Дутерте лично молчал, хотя его пресс-секретарь Гарри Роке заявил, что его взгляд на ситуацию не изменился.

"Позиция президента заключается в том, что мы будем отстаивать свои права, но это не причина прибегать к насилию. Он уверен, что благодаря нашей тесной дружбе с Китаем мы сможем это решить", - сказал Роке.

Одним из факторов, который сдерживает Дутерте от жесткой позиции, может быть необходимость в получении вакцин от коронавируса.

В стране наблюдается масштабный всплеск случаев коронавируса. Сейчас Филиппины получают большинство своих вакцин от китайской компании Sinovac Biotech. Недавно китайский дипломат Хуан Зилиан заявил, что "вакцинное сотрудничество" является свидетельством "более тесного партнерства Китая и Филиппин в новой эре".

На этот раз США "не такие наивные", которыми были в 2012 году, когда пытались заключить соглашение о взаимном выводе военных сил с берега Скарборо. Тогда авторитет Америки в Юго-Восточной Азии получил огромный вред, считает старший аналитик Института стратегических и международных исследований в Малайзии Шахриман Локман.

"Американцы с осторожностью продумывают свои шаги, ведь понимают, что в конечном итоге именно их могут обвинить в обострении ситуации", - сказал Локман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».