Екатерина Снытина: Для меня самое главное — это не останавливаться
- 6.04.2021, 13:57
Известная баскетболистка поделилась своим рецептом победы.
Капитан сборной Беларуси по баскетболу, бронзовый призер чемпионата Европы, участница Олимпийских игр Екатерина Снытина рассказала в интервью программы сайта Charter97.org Studio Х97, почему она уверена в победе белорусского народа.
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— У вас есть татуировка на руке. Написано «Невозможное возможно». Правильно?
— Все верно.
— Показать можете?
— Да. Вот на двух руках получается: «Невозможное возможно».
— Что сделать, чтобы стала возможной победа, стала возможной свобода?
— Евгений, долбить, работать над этим, сопротивляться, что-то делать. Для меня самое главное — это не останавливаться. Потому что, когда человек останавливается, когда движение останавливается — останавливается и жизнь. И вот не останавливаться — это самое главное. Знаете, у меня инстаграм наверное уже лет десять никогда не было периода, чтобы я каждый день что-то постила. То есть, сейчас это практически еще одна моя работа: быть сопричастной, быть активным участником, со своей аудиторией делиться информацией, которая касается как бы и меня, и спортивного общества, вещать в этом плане, участвовать в разных инициативах, помогать репрессированным и так далее. Для меня это значит не останавливаться. Это маленькие кусочки того, из чего складывается «невозможное возможно».
Может быть, сейчас мне, может быть, сейчас кому-то другому кажется, что то, что он делает — это ерунда, это капля в море. Но от этих капель будет волна. Это уже волна. Нельзя останавливаться. И если не остановиться, если доиграть до конца, до победы — невозможное станет возможным.
— Жыве Беларусь!
— Жыве Вечна!