Екатерина Снытина: Для меня самое главное — это не останавливаться 6.04.2021, 13:57

Екатерина Снытина

Известная баскетболистка поделилась своим рецептом победы.

Капитан сборной Беларуси по баскетболу, бронзовый призер чемпионата Европы, участница Олимпийских игр Екатерина Снытина рассказала в интервью программы сайта Charter97.org Studio Х97, почему она уверена в победе белорусского народа.

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— У вас есть татуировка на руке. Написано «Невозможное возможно». Правильно?

— Все верно.

— Показать можете?

— Да. Вот на двух руках получается: «Невозможное возможно».

— Что сделать, чтобы стала возможной победа, стала возможной свобода?

— Евгений, долбить, работать над этим, сопротивляться, что-то делать. Для меня самое главное — это не останавливаться. Потому что, когда человек останавливается, когда движение останавливается — останавливается и жизнь. И вот не останавливаться — это самое главное. Знаете, у меня инстаграм наверное уже лет десять никогда не было периода, чтобы я каждый день что-то постила. То есть, сейчас это практически еще одна моя работа: быть сопричастной, быть активным участником, со своей аудиторией делиться информацией, которая касается как бы и меня, и спортивного общества, вещать в этом плане, участвовать в разных инициативах, помогать репрессированным и так далее. Для меня это значит не останавливаться. Это маленькие кусочки того, из чего складывается «невозможное возможно».

Может быть, сейчас мне, может быть, сейчас кому-то другому кажется, что то, что он делает — это ерунда, это капля в море. Но от этих капель будет волна. Это уже волна. Нельзя останавливаться. И если не остановиться, если доиграть до конца, до победы — невозможное станет возможным.

— Жыве Беларусь!

— Жыве Вечна!

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