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Медики назвали лучшие продукты для повышения уровня гемоглобина

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  • 6.04.2021, 13:58
  • 4,194
Медики назвали лучшие продукты для повышения уровня гемоглобина

От его количества напрямую зависит снабжение организма кислородом.

Низкий уровень гемоглобина можно преодолеть и без приема различных препаратов, уверены специалисты.

Недостаточный уровень гемоглобина может оказать крайне негативное влияние на здоровье людей и снизить качество жизни в разы. Он провоцирует одышку, хроническую усталость, развитие тахикардии, мигрени, а также, что немаловажно для дам, сказывается на внешности, в частности, вызывает расслоение ногтей и выпадение волос, пишет cursorinfo.co.il.

При дефиците гемоглобина в крови замедляются обменные процессы, ухудшается самочувствие, развивается целый букет недомоганий.

Повысить гемоглобин реально посредством ряда продуктов, не прибегая к медпрепаратам.

На помощь в этой ситуации придет зеленая гречка, которая термически не обрабатывается.

Могут помочь в решении проблемы и семена конопли. В них много незаменимых аминокислот и белка. Помимо повышения гемоглобина, данные семена ограждают от возникновения проблем с желчевыводящими путями, печенью и онкологии.

Врачи также рекомендуют добавить в свой рацион и крапиву в сушеном виде. Повысит иммунитет, активизирует метаболизм и ускорит обновление крови перга.

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