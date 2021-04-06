Медики назвали лучшие продукты для повышения уровня гемоглобина 1 6.04.2021, 13:58

4,194

От его количества напрямую зависит снабжение организма кислородом.

Низкий уровень гемоглобина можно преодолеть и без приема различных препаратов, уверены специалисты.

Недостаточный уровень гемоглобина может оказать крайне негативное влияние на здоровье людей и снизить качество жизни в разы. Он провоцирует одышку, хроническую усталость, развитие тахикардии, мигрени, а также, что немаловажно для дам, сказывается на внешности, в частности, вызывает расслоение ногтей и выпадение волос, пишет cursorinfo.co.il.

При дефиците гемоглобина в крови замедляются обменные процессы, ухудшается самочувствие, развивается целый букет недомоганий.

Повысить гемоглобин реально посредством ряда продуктов, не прибегая к медпрепаратам.

На помощь в этой ситуации придет зеленая гречка, которая термически не обрабатывается.

Могут помочь в решении проблемы и семена конопли. В них много незаменимых аминокислот и белка. Помимо повышения гемоглобина, данные семена ограждают от возникновения проблем с желчевыводящими путями, печенью и онкологии.

Врачи также рекомендуют добавить в свой рацион и крапиву в сушеном виде. Повысит иммунитет, активизирует метаболизм и ускорит обновление крови перга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».