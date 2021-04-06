Китайские банки сказали «нет» российскому SWIFT 8 6.04.2021, 14:11

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Визит Лаврова в Пекин провалился.

Пока российский МИД заявляет о массовом желании отказаться от доллара в странах Азии и призывает Китай сказать «нет» западным платежным системам, существующая уже пять лет российская альтернатива SWIFT по-прежнему не может привлечь значимого числа банков из КНР, пишет finanz.ru.

Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), которую начали создавать в 2014 году после аннексии Крыма и развала отношений с Западом, была призвана обеспечить бесперебойность платежей в случае отключения SWIFT.

Система заработала в 2016 году, а спустя два года президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий подключать к ней иностранных участников.

В августе 2019-го замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил о подписании меморандума по присоединению китайских банков к СПФС и начале консультаций на уровне технических экспертов.

С момента старта переговоров прошло уже почти два года, но к системе ЦБ за это время подключился всего один китайский банк.

Лишь АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) находится в списке из 399 участников СПФС, опубликованном на сайте ЦБ.

У крупных западных банков российский SWIFT также не вызвал массового энтузиазма: лишь единичные иностранные участники зарегистрировались в системе. Среди них АО «Ишбанк» (Турция) АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)» (дочка японского MUFG), «Креди Аргироколь КИБ» (Франция), АО «СЭБ БАНК» (Швеция) и АО «ТОЙОТА БАНК» (Япония).

Пока администрация Джо Байдена демонстративно точит топор санкций, обсуждая меры от заморозки активов олигархов до запрета на инвестиции в госдолг, российское руководство продолжает попытки договориться с Китаем о помощи на случай финансовой изоляции.

С призывом создать «сформировать широкую коалицию стран, выступающих против односторонних санкций» и «отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем» в конце марта в Пекин ездил глава МИД РФ Сергей Лавров. Но сдвинуть процесс с мертвой точки, похоже, не удалось.

Россия и Китай не будут предпринимать совместные действия в ответ на санкции Запада, констатировал Лавров по итогам своего визита.

Он добавил, что военного союза между Россией и КНР также не предвидится. «Наши отношения с Китаем совсем другие, нежели отношения классического военного союза. Может быть, они даже более близкие в определенном смысле», - заявил Лавров.

Дедолларизация российско-китайской торговли, к которой Москва призывает с 2014 года, по всей видимости, также остается лишь на уровне меморандумов о взаимопонимании. По крайней мере, Московская биржа не видит существенного притока юаней на валютный рынок.

Объем торгов парой юань-рубль по итогам прошлого года составил 258,2 млрд рублей, или порядка 3,3 млрд долларов, при том что взаимный товарооборот, по данным таможни КНР, достигал 107,7 млрд долларов.

Годовой объем юаневых сделок на валютном рынке оказался меньше, чем долларовых, более чем в 300 раз.

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