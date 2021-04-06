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Зеленский назвал вступление в НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе

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  • 6.04.2021, 14:23
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Зеленский назвал вступление в НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе
Владимир Зеленский

Президент Украины поговорил с главой Альянса Йенсом Столтенбергом.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе. Об этом шла речь во время его телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник, 6 апреля, пишет «Новое время».

Как сообщает Офис президента Украины, Зеленский отметил, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в Альянсе.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ», - сказал глава государства.

Разговор Зеленского и Столтенберга состоялся на фоне наращивания Россией своих войск на границе с Украиной. Президент Украины сообщил генсеку НАТО относительно готовности российских войск к наступательным действиям.

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