Фельдшер-ветеринар из Витебска присоединилась к стачке
- 6.04.2021, 14:45
Она заявила, что не может мириться с происходящим в стране.
Как сообщает «Белсат», Каролина Терентьева из Витебска присоединилась к общенациональной стачке.
Более двух с половиной лет она работала фельдшером-ветеринаром в приюте для бездомных животных.
Свой поступок она объясняет постоянным давлением на нее и ее семью, а так же невозможностью мириться со всем тем, что теперь происходит в стране.
Во время протестов она была задержана и провела в СИЗО 15 суток.