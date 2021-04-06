Фельдшер-ветеринар из Витебска присоединилась к стачке 6.04.2021, 14:45

Каролина Терентьева

Она заявила, что не может мириться с происходящим в стране.

Как сообщает «Белсат», Каролина Терентьева из Витебска присоединилась к общенациональной стачке.

Более двух с половиной лет она работала фельдшером-ветеринаром в приюте для бездомных животных.

Свой поступок она объясняет постоянным давлением на нее и ее семью, а так же невозможностью мириться со всем тем, что теперь происходит в стране.

Во время протестов она была задержана и провела в СИЗО 15 суток.

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