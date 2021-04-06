Эмир Катара может помочь Зеленскому «обломать рога» Путину

Эмир Катара может помочь Зеленскому «обломать рога» Путину5
- Иван Яковина, «Главред»
- 6.04.2021, 14:55
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Катар ловко решает очень серьезные задачи с помощью стран, которые крупнее и беднее его.
Многие прикалываются над визитом Владимира Зеленского в Катар. Но на самом деле, эта маленькая страна обладает колоссальными возможностями на мировой арене.
Катарцы могли себе позволить при необходимости послать к чертям и Саудовскую Аравию, и Россию. Да кого угодно.
Мне кажется, их вечная цель - не допустить чрезмерного усиления какой-то одной большой страны. Им надо держать в узде амбиции авторитарных правителей с большими возможностями.
Ergo, если вам нужны деньги и ресурсы на некий проект по ослаблению какой-то внезапно обозревшей крупной державы, поезжайте в Доху. Там вам с радостью помогут.
Будучи прыщом географически и демографически, Катар ловко решает очень серьезные задачи с помощью стран, которые крупнее и беднее его. Он дает им деньги для противостояния самым большим и хищным режимам, мечтающим подчинить себе весь мир.
Украинское противостояние с РФ - это вообще идеальный вариант. Эмир Катара давно мечтает обломать рога Владимиру Путину, который постоянно с ними бодается в самых разных сферах и странах. На этот проект он денег точно даст.
Поэтому Зеленский в данном случае обратился по адресу.
Надо, правда, помнить, что катарцы - люди не слишком щепетильные. Их проекты иногда выглядят довольно сомнительно с моральной или юридической точки зрения. Зато они, как правило, довольно эффективны.
О чем речь?
Абсолютно теоретически сейчас говорю: Катар мог бы профинансировать наем какой-нибудь американской или южноафриканской военной компании, которая за пару дней могла бы полностью уничтожить Д/ЛНР.
Это, конечно, спекуляции, но мне кажется, что встречи в Катаре могли бы быть не мене полезными, чем телефонная беседа с президентом США Байденом.
Иван Яковина, «Главред»