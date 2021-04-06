Фотофакт: Бойкот белорусских фанатов в действии

Фотофакт: Бойкот белорусских фанатов в действии6
- 6.04.2021, 15:27
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Пустые трибуны матча по мини-футболу заполнили военнослужащими и учащимися лицея МВД.
Сегодня мини-футбольная сборная Беларуси проводит в Минске квалификационный матч к Евро-2022 против сборной Израиля. Телезрители обратили внимание на необычную группу поддержки на трибунах, пишет tut.by.
Первые ряды минского Дворца спорта «Уручье» на мини-футбольном матче заняли военнослужащие и учащиеся лицея МВД.
Отметим, что встреча изначально анонсировалась со зрителями. Билет на матч можно было приобрести за 4 рубля.