Игорь Комлик: Внутри рабочих коллективов на предприятиях все тлеет 5 6.04.2021, 16:05

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Игорь Комлик

Фото: praca-by.info

Люди буду протестовать в той или иной форме.

Недавно на минском молокозаводе №1 уволилось 63 сотрудника. Буквально сразу власти назначали нового гендиректора. О ситуации сайт Charter97.org поговорил с представителем Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Игорем Комликом.

– Что вынудило работников молокозавода бастовать против руководства?

– Я бы не сказал, что это забастовка, скорее акция протеста. Работников вынудили протестовать, потому что уже почти год, как руководство молокозавода хотело перевести сотрудников на коллективную материальную ответственность, хотя была заключена индивидуальная.

Работники опасались того, что на предприятие имеются серьезные недостачи, а коллективная материальная ответственность приводит к тому, что это списывается на всех. Их это не устраивало, потому что, как показывает практика на ряде других подобных предприятиях, недостачи образовываются часто не по вине работников, а по вине других лиц. Зарплаты там не такие уж и высокие, а теперь еще будут урезать через эту ответственность.

Законодательство предусматривает, что индивидуальная материальная ответственность, скажем так, носит приоритет. Только там, где невозможно установить индивидуальную – ставится коллективная.

Сотрудники молокозавода писали ряд писем, чтобы это не применялось. Я сам им оказывал помощь в написании обращений и давал юридическое обоснование. В результате наниматель давил на людей, запугивал увольнением, если они не подпишут новый трудовой договор. Наверное, люди доведены до крайности, что предприняли такой шаг.

– Насколько власть боится таких забастовок?

– Ясное дело, что боится. Одно дело руками водить и рассказывать, как надо работать, а другое дело – делать конкретную работу. За каждым процессом стоит работник, если не будет рабочих, то предприятие станет четырьмя стенами и металлом в виде станков, которые будут просто стоять. Сможет ли сделать идеолог или директор за всех всю работу? Ясно, что нет.

– Что происходит в рабочих коллективах на других заводах? Чем недовольны рабочие в первую очередь?

– В первую очередь, рабочий проявляет недовольство, когда у него заработная плата не позволяет достойно жить, как у нас написано в трудовом кодексе и Конституции, когда он не может накормить и одеть своих малолетних детей.

Более того, люди недовольны, когда не обеспечивают условия по охране труда и безопасному ведению работ. Здесь есть много проблем. Многие соглашаются работать во вредных условиях труда, потому что это приносит дополнительную оплату, прибавку к заработной плате. Мы, как профсоюз, стоим на том, что лучше иметь безопасные и здоровые условия, чем человек будет получать какие-то дополнительные копейки, а потом будет страдать от каких-то болезней.

– Насколько высок уровень недовольства у рабочих в Беларуси?

– Возмущения в трудовых коллективах происходят периодически. Самое важное, что это недовольство никуда и не исчезает, оно продиктовано как и экономическими вопросами, так и, я бы сказал, общечеловеческими и социальными. Вдобавок неуважительное отношение к работникам тоже раздражает людей.

Там, где экономика совсем уже хромает, а это достаточно большое количество предприятий, происходят задержки или снижения заработной платы. Это приобретает уже открытый характер. Там, где более или менее экономическое состояние поддерживается разными путями, в том числе и искусственными, то есть, закручены определенным образом гайки, происходит, как модно сейчас говорить, пожар на торфянике: внутри тлеет, но пока нет визуального проявления.

– Власти готовят массовые сокращения работников бюджетной сферы: учителей, врачей, тех же сотрудников ЖКХ. Причина: нехватка денег в бюджете. К чему может привести политика экономии на людях?

– Любые непродуманные действия власти, которые связаны с благосостоянием людей, приведут к тому, что людям нужно будет что-то предпринимать и скорее всего, это будет участие в протестах в той или иной форме.

– С начала протестов мы наблюдаем, как рабочие с разных предприятий присоединяются к стачке. Как протесты повлияли на сознание людей?

– Страна уже созрела к каким-то переменам. Именно осознание того, что право на возможность выбора новой власти было нарушено и привело к протестам.

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