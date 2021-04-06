Клиенты Белгазпромбанка за 2020 год вынесли из него треть средств 6.04.2021, 16:39

Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности банка.

Если на конец 2019-го в Белгазпромбанке было чуть более 3,1 миллиардов рублей средств клиентов, то на конец 2020-го – только 2 миллиардов. При этом за год Белгазпромбанк одолжил у Нацбанка около 390 миллионов рублей, об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности банка, пишет телеграм-канал «Еўрарадыё».

Уход клиентов, скорее всего, связан с делом против Виктора Бабарико и менеджеров банка, а также с назначением «временного руководства» во главе с экс-председателем Нацбанка Надеждой Ермаковой.

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