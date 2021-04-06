От поставок автобусов с МАЗа украинцев отговорила белорусская диаспора 1 6.04.2021, 17:41

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Фото: КГГА

Львов отказался спонсировать режим Лукашенко.

На отказе от поставок белорусских автобусов МАЗ настояла белорусская диаспора в Украине. Об этом "Еврорадио" узнало от бывших сотрудников предприятия.

К диаспоре обратились пострадавшие от репрессий работники МАЗа. Они рассказали, что за год количество сотрудников предприятия снизилось на 2000 человек.

"Очевидно, что не все из них были уволены или репрессированы по политическим мотивам, но такое резкое сокращение штата при, скажем честно, не чрезмерном количестве обычных рабочих (о инженерно-технических работниках речь не идет) вызывает возмущение", — объяснили они.

Напомним, сегодня мэр Львова Андрей Садовой заявил, что город отказывается от закупки белорусским автобусов, чтобы не поддерживать режим Лукашенко.

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