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До +9°С ожидается в Беларуси в среду

  • 6.04.2021, 18:07
До +9°С ожидается в Беларуси в среду
фото: pixabay.com

Будет облачно с прояснениями.

Дождь, мокрый снег и до 9 градусов тепла ожидаются в Беларуси 7 апреля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. На большей части Беларуси пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами по юго-востоку страны прогнозируются сильные осадки, в основном мокрый снег, в отдельных районах - налипание мокрого снега. Ветер будет неустойчивый 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет 3-9 тепла.

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