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Президент Литвы: Границы ЕС могут открыться до середины лета

  • 6.04.2021, 18:22
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Президент Литвы: Границы ЕС могут открыться до середины лета

Но финальной определенности по этому поводу нет.

По мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, границы Шенгенской зоны могут открыться к середине лета - но финальной определенности по этому поводу нет.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде" в Вильнюсе.

Гитанас Науседа заметил, что невозможно предсказать, какой будет эпидемическая ситуация через несколько месяцев, поэтому трудно спрогнозировать и снятие ограничений на поездки.

"Возможно, летом ограничения будут сняты, но это будет зависеть от многих факторов, не только от эффективности карантина, но также от внедрения "зеленых паспортов", которые предположительно появятся в июне, и конечно же, от скорости вакцинации", - отметил он, добавив, что страны ЕС стремятся к середине лета вакцинировать 70% взрослого населения.

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