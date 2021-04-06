Организатора выставки о борьбе врачей с COVID-19 подозревают в «финансировании беспорядков» 5 6.04.2021, 18:58

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Татьяна Гацура-Яворская

фото: svaboda.org

Белорусские власти боятся правды.

Татьяна Гацура-Яворская, основательница общественного объединения «Звено», организатор выставки «Машина дышит, а я - нет» является подозреваемой по статье 293 ч. 3 Криминального кодекса - финансирование или материальное обеспечение массовых беспорядков.

Как рассказал «Радыё Свабода» ее муж, правозащитник Владимир Яворский, такая формулировка значилась в санкции на обыски, проводимые сотрудниками Управления финансовых расследований Госконтроля в офисе организации, а также в квартире подозреваемой и даче.

По словам мужа Татьяны, точно так же классифицируются действия других задержанных, поэтому роль каждого участника дела будет определена на этапе следственных действий. По его словам, шансы на то, что Татьяна будет освобождена после 72 часов задержания, невелики. Сейчас женщина находится в СИЗО на улице Окрестина.

5 апреля прошли обыски и у двоих других организаторов выставки - Натальи Трениной и Юлия Семенченко. Они также были задержаны.

Санкция по указанной уголовной статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

Татьяна Гацура-Яворская - мать четверых детей. Она является организатором ряда культурных инициатив, в том числе WATCH DOCS Belarus - международного фестиваля документального кино о правах человека, который проводится с 2015 года.

Созданное ею объединение «Звено» выступило инициатором выставки «Машина дышит, а я нет», посвященной самоотверженной работе врачей, борющихся с коронавирусом.

Однако буквально через сутки после открытия приехали инспекторы из санстанции и МЧС, и экспозицию пришлось закрыть.

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