Российский рубль обвалился до минимума за полгода 3 6.04.2021, 19:26

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Это случилось после заявления Шойгу.

Российский рубль резко подешевел на Московской бирже во вторник вопреки росту цен на нефть и укреплению валют развивающихся стран.

Курс доллара впервые с ноября прошлого года превысил 77 рублей, а евро пробил отметку 91 рубль, передает finanz.ru.

Крутое пике рубля началось в 14.48 мск - спустя минуту после того, как на лентах информационных агентств появилось сообщение о начале тотальной проверки боеготовности российской армии.

Команду на старт масштабным учениям, которые охватят все рода войск и все федеральные округа, из Национального центра управления обороной РФ дал глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений, - заявил он. - Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники» (цитата по РИА Новости).

Напуганный эскалацией в Донбассе, к границам которого, по американским данным, Россия перебрасывает солдат и технику, валютный рынок увидел в заявлениях Шойгу новую угрозу.

Доллар подорожал на 80 копеек за полтора часа и к 16.01 по Минску достиг 77,3450 рубля (максимум с 12 ноября), прибавляя 1,03 рубля относительно закрытия торгов накануне.

Евро поднимался до 91,5 рубля (нового максимума за два месяца), фиксируя рост курса на 1,26 рубля.

Нерезиденты выходят из российских активов на фоне усиления военно-политической напряженности на Востоке Украины и возможных санкций против российского суверенного долга, отмечает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

По итогам марта иностранные инвесторы вывели из ОФЗ 1,6 млрд долларов - рекордную за год сумму, а номинальный объем их вложений опустился до минимума с июня прошлого года.

Слабость рубля «является исключительно отражением геополитики: при относительно стабильной цене нефти курс рубля ослаб вместе с ростом стоимости российских CDS, который является прокси для странового риска», отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Санкционная премия в рубле составляет около 10%, и в ближайшей перспективе факторов для значимого укрепления российской валюты не просматривается, считает он: Минфин наращивает скупку валюты в рамках бюджетного правила, и во втором квартале объем интервенций может сравняться или даже превысить сальдо текущего счета.

«Обострение ситуации на Украине может вызвать детонацию американских финансовых санкций. Можно сказать, если это случится, то для российского рубля наступит другая реальность, - отмечает аналитик QBF Олег Богданов: курс рубля ежедневно будет меняться на несколько процентов, а доллар может «резко» подорожать до отметки 81.

«Санкции в отношении государственного долга будут очень болезненны для России. Без поддержки со стороны ЦБ ни рубль, ни рынок государственных облигаций не устоит, - согласен Разуваев. - Хотя в целом рынок полагает, что Банк России ответит масштабными интервенциями только если курс доллара приблизится к отметке 100 рублей».

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