США обменялись с Россией данными о ядерных арсеналах 6.04.2021, 20:37

Фото с сайта uapress.info

Страны предоставили друг другу информацию о количестве ракет и ядерных боеголовок.

Россия и США согласно Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) обменялись данными о ядерных арсеналах. Об этом сообщает Госдеп США во вторник, 6 апреля.

Страны обмениваются информацией о стратегических силах раз в полгода. Последний раз это случилось по состоянию на 1 сентября 2020-го. За прошедшие полгода Россия увеличила количество ядерных боеголовок на девять, а США - сократили на 100.

На 1 марта у России были развернуты 517 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках (в сентябре было 510), у США - 651 (в сентябре - 675). У России на этих носителях располагается 1456 боеголовок (в сентябре - 1447), а у США - 1357 (в сентябре - 1457).

Наконец, Россия на три увеличила число развернутых и неразвернутых пусковых установок - теперь их 767, а у США - 800, как было и в сентябре.

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