Лидер ОГП Николай Козлов не вышел с Окрестина после 15 суток ареста 1 6.04.2021, 20:55

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Председателя ОГП Козлова задержали 22 марта.

Руководителя Объединенной гражданской партии Николая Козлова не выпустили с Окрестина после 15 суток ареста.

Об этом сообщил его однопартиец Анатолий Лебедько со слов работника изолятора.

Козлова судили по обвинению в неповиновении милиционерам. На суде он рассказал о пытках на Окрестина: в одноместной камере сидели восемь человек. Во время суда политику стало плохо: пришлось вызывать медиков.

Лидер социал-демократов Игорь Борисов, вышедший на свободу 5 апреля, рассказал, что Козлова держали в карцере. Каждое утро на пол камеры выливали ведро с хлоркой. Причём в обычные камеры выливали одно ведро, а в карцер — два. От этого люди в карцере получают химические ожоги лица.

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