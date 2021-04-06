Кравчук не исключает перенос переговоров ТКГ из Беларуси в Польшу 4 6.04.2021, 22:23

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Леонид Кравчук

фото: tut.by

Местом проведения переговоров ТКГ должна быть нейтральная и демократическая страна.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук назвал страну, в которую могут перенести переговоры по урегулированию на Донбассе. По его мнению, переговоры в формате ТКГ можно проводить в Польше.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

Кравчук подчеркнул, что местом проведения переговоров ТКГ должна быть нейтральная и демократическая страна. И это, по его словам, ни в коем случае не может быть Беларусь.

"Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Здесь не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы. Было и много проблем, и на границе, и не только. Поэтому никто не скажет, что Польша верный друг Украины. Это было бы нормально", - пояснил он.

В то же время Кравчук считает, что Россия не согласится переносить переговорный процесс в Польшу.

"Думаю, Россия будет против, ей нужно, чтобы на переговорах были представители ОРДЛО, а их вывозить за пределы нашей территории будет непросто. Но другого пути нет, мы никогда не согласимся на Минск. Если Минск - я на следующий день заявление напишу об увольнении с должности", - подчеркнул глава делегации.

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