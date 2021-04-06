Барановичские фанаты объявили бойкот матчам клуба из-за политической ситуации 1 6.04.2021, 22:30

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Ранее о бойкоте игр заявили фанаты футбольных клубов высшей лиги.

К числу фанатов, которые по политическим причинам бойкотируют матчи своих клубов, присоединились барановичские футбольные фаны. Они объявили бойкот в знак протеста против ситуации в стране, передает euroradio.fm.

"17 апреля начнется очередной сезон в первой лиге. Как ни прискорбно это говорить, но мы также приостанавливаем поддержку клуба как на домашних, так и выездных матчах! Все, кто будет замечен на фан-секторе, не имеет отношения к фанатам ФК "Барановичи"! Игрокам хочется пожелать успехов, мы всегда где-то рядом", — написали фанаты в общине "Ultras Baranavičy".

Ранее о бойкоте игр заявили фанаты футбольных клубов: высшей лиги-БАТЭ, "Слуцка", "Динамо-Брест", "Динамо-Минск", "Нёмана", "Гомеля", "Шахтёра", "Витебска", "Торпедо-БелАЗа", "Минска", "Сморгони", "Ислочи"; первой лиги — "Молодечно", "Нафтана", "Днепра", "Гранита", "Слонима 2017", а также минского "Торпедо". Бойкотирование поддержали фанаты хоккейного минского "Динамо", волейбольного "Западного Буга" и других клубов.

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