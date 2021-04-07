«Давайте направим все силы, чтобы достичь свободы!» 1 7.04.2021, 7:42

Белорусы Санкт-Петербурга в 241-й раз вышли на акцию протеста и солидарности.

241-й день белорусы Санкт-Петербурга поддерживают земляков, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Мы продолжаем наш новый формат —чтение стихов на белорусском языке. Сегодня мы читаем для вас стихотворение Нила Гилевича «Цi ачнемся?». Друзья, мы уже очнулись — давайте будем не только мечтать о свободе и направим все силы, чтобы ее достичь!», — заявили участники акции.

Разам пераможам! Жыве Беларусь!

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