«Давайте направим все силы, чтобы достичь свободы!»1
- 7.04.2021, 7:42
Белорусы Санкт-Петербурга в 241-й раз вышли на акцию протеста и солидарности.
241-й день белорусы Санкт-Петербурга поддерживают земляков, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Мы продолжаем наш новый формат —чтение стихов на белорусском языке. Сегодня мы читаем для вас стихотворение Нила Гилевича «Цi ачнемся?». Друзья, мы уже очнулись — давайте будем не только мечтать о свободе и направим все силы, чтобы ее достичь!», — заявили участники акции.
Разам пераможам! Жыве Беларусь!