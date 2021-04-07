Ученые нашли свидетельство существования Понтия Пилата 7.04.2021, 7:56

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Артефакты обнаружили историки из Израиля.

Историки до сих пор спорят, был ли Пилат реальным человеком, или это лишь собирательный образ, описанный в Библии. Недавно израильские историки обнаружили артефакты, которые, наконец, смогут пролить свет на эту тайну, пишет lenta.ua.

Исследователь библейских преданий Том Майер из Калифорнии сообщил, что при раскопках военного укрепления, построенного во времена Ирода Великого, ученые обнаружили так называемый «камень Пилата».

Помимо этого, было повторно подвергнуто тщательному исследованию медное кольцо, найденное еще в 1969 году. Как известно, в древности кольца часто использовались как печать владельца, подтверждающая его личность. На перстнях гравировали личную печать, оттиск которой ставили на глину или другой материал, которым запечатывали послания, сообщает Express.

Найденное специалистами Еврейского университета кольцо содержит гравировку с именем владельца «PΛΑΤΟ» или Понтий Пилат, и изображение кувшина для вина. Впрочем, эта надпись отнюдь не гарантирует того, что это было кольцо именно того самого Понтия Пилата. Дело в том, что медный сплав считался слишком дешевым материалом, чтобы человека с положением прокуратора Иудеи мог позволить себе надеть ее на палец. Хотя возможно, что кольцо принадлежало кому-то из его приближенных, кто имел право запечатывать личную почту римского префекта.