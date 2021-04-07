Беларусбанк предупредил о новой уловке мошенников 13 7.04.2021, 7:58

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Как ее распознать?

Беларусбанк сообщает, что мошенники начали применять новую схему обмана клиентов. Ее смысл заключается в том, что якобы от банка присылают документ на переоформление банковского счета.

«Будьте бдительны при получении электронных документов. Зафиксирован новый мошеннический метод с использованием социальной инженерии, — сообщает банк. — Клиенту направляется поддельный документ якобы от лица банка «Договор на переоформление банковского счета по страховым реквизитам». При визуальном осмотре данного «документа» видно, что это грубая подделка (смазанная печать, неправильное наименование банка)».

Дальше мошенники, по всей видимости, пытаются узнать данные карточек либо логин и пароль от интернет-банкинга.

В банке рекомендуют при получении подобного документа позвонить в колл-центр банка.

Банковские мошенники зачастую звонят через Viber. Напомним, ранее этот сервис представил инструмент, который призван обезопасить пользователей мессенджера в Беларуси от звонков мошенников. В мессенджере появилась функция «Защита от лишних звонков», при активации которой пользователь не будет получать уведомления о звонках с номеров, не входящих в его список контактов.

Новая функция доступна в последней версии Viber для всех пользователей с белорусскими номерами мобильных телефонов. Чтобы активировать функцию, откройте раздел «Еще», войдите во вкладку «Настройки», затем выберите «Вызовы и сообщения» и включите тумблер напротив пункта «Защита от лишних звонков». После этого пользователь не будет получать входящие видео- и аудиозвонки от неизвестных контактов. Информация об этих звонках будет сохранена только в списке чатов как «Пропущенный вызов», а также в разделе «Недавние вызовы».

Один из читателей рассказал, что воспользовался этой функцией, а через несколько дней в списке пропущенных звонков в Viber обнаружил пользователя ALFA BANK.

«Причем звонок был якобы с белорусского номера, с кодом +37525. Но в банке постоянно предупреждают, что их специалисты не звонят в Viber», — уточнил читатель.

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