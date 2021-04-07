Американские медики опровергли один из главных мифов вокруг COVID-19 7.04.2021, 8:00

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иллюстрационное фото

Он возник на заре пандемии.

Группа американских медиков доказала, что ваша группа крови не является решающим фактором при заболевании COVID-19 и никак не влияет на то, в какой форме вы перенесете болезнь, сообщает nv.ua.

Исследование напрямую обращается к мифу, который возник на заре пандемии коронавируса.

Еще весной 2020 года появились многочисленные публикации о том, что от группы крови пациента напрямую зависит степень тяжести протекания болезни COVID-19.

В частности, некоторые исследователи заявляли, что располагают доказательствами гипотезы о более высоком риске тяжелого протекания COVID-19 для пациентов со второй группой крови. Они утверждали, что пациенты с первой группой крови в среднем переносят COVID-19 намного легче.

Информация об этих работах была растиражирована в СМИ, и со временем миф о роли группы крови в том, как протекает коронавирусная болезнь, стал весьма распространенным.

Многие издания открыто рекомендовали своим читателям меньше бояться коронавируса, если у них — первая группа крови. Медики опасались, что такого рода рекомендации могли приводить к беспечности со стороны некоторых людей в отношении мер предосторожности.

Однако, новое масштабное исследование американских ученых опровергает его.

То, какая у вас группа крови, не играет роли в том, как тяжело пройдет у вас болезнь, утверждают медики. Результаты их исследования были опубликованы в авторитетном издании JAMA Network Open.

Что выяснили медики?

Исследователи изучили медицинские карты 108 тыс. пациентов, около 10% из которых переболели коронавирусом в тяжелой форме в трех американских штатах (Юта, Айдахо, Невада).

И, по словам руководителя исследования Джеффри Андерсона из Медицинского центра в Мюррее (штат Юта), не нашли никаких подтверждений существования связи между группой крови пациента и тяжестью его заболевания.

С самого начала пандемии ученые говорили о связи между группой крови и риском смерти при коронавирусе, рассказывает Амеш Адалья, исследователь из медицинского центра Джонса Хопкинса.

Сначала такие данные пришли из Китая, потом их поддержали исследования, проводившиеся в Италии и Испании. Однако со временем стало появляться все больше исследований, результаты которых слабо стыковались с этими утверждениями.

Новое крупное исследование показывает, что связи между группой крови и риском тяжелой формы COVID-19 нет, констатирует Адалья.

С ним согласен Аарон Глатт, эпидемиолог больницы Маунт-Синай в штате Нью-Йорк, не принимавший участие в исследовании.

По его словам, предыдущие исследования только вводили людей в заблуждение. Некие статистические совпадения еще не означают, что одна вещь является причиной для другой, констатирует Глатт.

«Никогда не было достаточно оснований для того, чтобы чересчур бояться или наоборот быть слишком спокойным в отношении коронавируса только на основании своей группы крови», — сказал Глатт в интервью изданию WebMD.

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