Румас на перепутье 29 7.04.2021, 9:04

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Сергей Румас

фото: Сергей Гудилин

Интрига сохраняется.

Интрига вокруг бывшего премьер-министра Беларуси Сергея Румаса сохраняется. Решится ли он выйти на большую политическую сцену и стать конкурентом Александра Лукашенко? Пока же высокопоставленный чиновник вынужден скрываться от белорусских властей в Киеве, пишет udf.

Бывший премьер-министр Беларуси, покинувший свой пост в июне 2020 года, сейчас в Украине. Журналисты сумели его сфотографировать на улицах Киева.

Как сообщила «Наша Нiва», бывший премьер-министр Беларуси уже месяц живет в Киеве, куда периодически прилетает и его жена, которая пока живет в Минске.

По данным издания, ранее Сергей Румас пытался найти работу в Лондоне, но это ему не удалось. Поэтому, мол, он и вынужден был осесть в Киеве. В Москве он почти наверняка сумел бы найти теплое и прибыльное место благодаря своим правительственным связям, но туда Сергей Румас опасается ехать из-за опасений был арестованным и экстрадированным в Беларусь.

Ранее сообщалось также, что в доме бывшего премьера прошел обыск, он сам и семья пока хранят молчание и ничего не комментируют.

О возможном задержании экс-премьера Беларуси 3 февраля сообщили сразу несколько телеграм-каналов. Официально эта информация не была подтверждена ни КГБ, ни МВД. Телефон Румаса был не доступен.

«Дома его нет, ребята. Я пока не буду давать никаких комментариев, давайте я сама разберусь», - сказал журналистам супруга экс-премьера.

Позже в разговоре с tut.by она уже изменила «показания», сообщив, что супруг находится в отъезде за пределами Беларуси.

Также в Сети появилась информация о возможном задержании Геннадия Сысоева, бывшего председателя правления Белинвестбанка, сейчас - и.о. директора ОАО «Белорусская лесная компания» (до этого - гендиректор «Борисовдрева»).

Как пишет ТГ (название удалено), по неофициальной информации, «по делу Румаса (копают под него давно) вчера задержали несколько топов Белагропромбанка».

Экс-банкир Сергей Румас возглавлял белорусское правительство с 18 августа 2018-го до 3 июня 2020 года. На этом посту его заменил Роман Головченко.

О своем отношении к происходящим в Беларуси после президентских выборов событиях экс-премьер никогда публично не высказывался. Но в августе СМИ публиковали снимок из Фейсбука супруги бывшего главы правительства Жанны Румас, на котором она сфотографирована вместе с мужем на крыше Банка развития в Минске на фоне огромной колонны протестующих на заднем плане.

Сейчас этой фотографии в открытом доступе нет.

Многие эксперты считают, что Сергей Румас стал угрозой для Лукашенко, так как может стать той самой компромиссной фигурой во главе страны, которая устроила бы и Москву и Запад.

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