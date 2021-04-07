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Андрей Пионтковский: Путин идет на откровенное самоубийство

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  • 7.04.2021, 8:28
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Андрей Пионтковский: Путин идет на откровенное самоубийство
Андрей Пионтковский
Фото: svaboda.org

В Москве составили план.

По всем признакам Путин собирается осуществить некую военную акцию в отношении Украины и готовит для нее почву по классическому сценарию Глайвицкой провокации — знаменитой гитлеровской операции нападения на Польшу, или Майнильского инцидента, советской операции перед нападением на Финляндию. Он стремится обвинить Украину, сделав жертву агрессии ее виновницей, пишет известный российский публицист и политолог Андрей Пионтковский.

Классическим шагом была история с еще одним «распятым мальчиком». Правда, не очень здорово пошло — уже на следующий день она была практически опровергнута Денисом Пушилиным в эфире у Владимира Соловьева. Слишком фейковая эта операция. Но вот теперь обрушился буквально шквал пропагандистских атак на всех российских каналах и портреты этого мальчика, которого вроде бы уже «списали», вывесили во всех российских телевизионных студиях.

Эта активизация явно связана с теми заявлениями о поддержке Украины и готовности оказать ей помощь, которые были сделаны президентом США Джо Байденом, министром обороны Ллойдом Остином и государственным секретарем Энтони Блинкеном. Эти заявления носили очень решительный характер. Они заявили о непоколебимой поддержке в случае агрессии и примерно сообщили о тех мерах, которые США примут в ответ на военную агрессию России. Прежде всего — это переход от экономических санкций к тотальной экономической войне с РФ, отключение от системы SWIFT, нефтяное эмбарго, арест «русского триллиона» — активов российской верхушки, находящейся под американской юрисдикцией. Ну и кроме того, Украине будет оказана помощь военным оборудованием, снаряжением, советниками и инструкторами. То есть всем возможным, кроме посылки военных дивизий для сражений на востоке Украины. Сражаться будет сама Украина, ее армия, которая к этому готова, по сравнению с 2014 годом.

В ответ на предостережения США они три дня совещались — с 2 по 5 апреля бункер Путина молчал. И нынешняя бешеная атака со всеми этими «распятыми мальчиками» показывает, что они все равно решились на акцию, но надеются с помощью Макрона выскользнуть из-под тех санкций, которые объявят США, под видом новой мирной инициативы, которая закрепит их дальнейшее продвижение на территории Украины. И в то же время американцы, присоединившись к мирному процессу, будут вынуждены снять эти санкции.

Возникает вопрос, который сейчас задают все: почему после трех дней сравнительного молчания и растерянности, а также перед лицом болезненных угроз — ведь вышеперечисленные меры полностью разрушат российскую экономику — почему же, судя по вчерашнему взрыву пропагандистской атаки, Москва идет на откровенное самоубийство?

И, мне кажется, я знаю ее план. Путин примерно рассчитывает на следующее — обрушившись на Украину всей мощью, он собирается в течение нескольких дней достичь видимого военного успеха. Например, взять Мариуполь или вообще дойти до побережья Азова, полностью оккупировав территорию Донецкой и Луганской областей Украины. Американцы введут обещанные санкции, но в это время Россия будет рассчитывать на то, что на Западе возникнут «миротворцы», которые захотят предотвратить конфликт.

Я даже знаю, на кого рассчитывает Путин — на президента Франции Эммануэля Макрона. Он прилетит в Москву с какими-то бумажками, но в результате состоится то, что произошло в 2008 году, а в Украине — в 2014—2015 гг. А именно — с помощью так называемых миротворцев закрепят военный успех. Под давлением Макрона и ряда других держав Москва изобразит стремление к миру и будет достигнуто новое мирное соглашение, охватывающее все более значительную часть Украины. Вот таким методом «салями» — сочетанием агрессии и «миротворцев», сыграв на пару с Макроном, Путину удастся закрепить военный успех, нанеся большой удар по украинскому государству. Он надеется на то, что за этим последуют внутренние дестабилизирующие процессы в Украине. А с помощью Макрона он собирается выскользнуть из-под тех санкций, которые объявят США, потому что американцы, присоединившись к мирному процессу, будут вынуждены снять эти санкции. Мне кажется, что именно такой примерно план у Москвы — ее интересует, как ударить по Украине, но в то же время избежать сокрушительного экономического и политического ответа США.

Почему именно сейчас? Цели Путина никогда не менялись — полностью подчинить себе украинское государство. Все эти 7 лет он считал, что сможет это сделать с помощью своей интерпретации Минских соглашений. Он думал, что ему удастся заставить Украину легитимизировать в своем политическом и правовом поле свой военно-террористический плацдарм в «ЛДНР». Он надеялся легализовать этот плацдарм как часть Украины, проведя там под контролем оккупантов выборы. Тем самым он втолкнул бы эту «раковую опухоль» в политическое «тело» Украины.

Долгое время казалось, что ему это удастся. Особенно успешно он двигался с июня 2019 года по март 2020 года с помощью предателя украинского народа и российского агента Андрея Ермака, подписывавшего один за другим протоколы ведущие в этом направлении, прислушиваясь к Суркову, а потом Козаку. Украина брала на себя односторонние обязательства: изменить свое законодательство, легитимизировать «ЛДНР» в своем составе.

Но после марта, когда Ермак подписал соглашение об установлении некого консультативного совета «ЛДНР» и Украины, некой палаты совместного парламента, возмущение гражданского общества сорвало этот план. После этого и позиция Зеленского изменилась, он стал больше прислушиваться не к Ермаку, а к тем людям, которых я как-то назвал коллективным Маннергеймом, — министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, секретарю Совбеза Украины Алексею Данилову и вице-премьеру Алексею Резникову.

Украина очень твердо отказалась от дальнейшего выполнения плана присоединения к ОРДЛО. И это проявилось не только в позиции на переговорах, но и в действиях Зеленского. Начался демонтаж путинской пятой колонны, ее информационных и телевизионных каналов. Так что план сорвался, а теперь Путин вынужден переходить к другому варианту, преследуя старую цель — дестабилизацию Украины и подчинение своей власти.

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