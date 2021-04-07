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Чем мы отличаемся от власти

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  • Наталья Радина
  • 7.04.2021, 8:57
  • 8,128
Чем мы отличаемся от власти
Наталья Радина

Белорусская революция произошла в очень сложное время.

Не понимаю и не принимаю никаких, даже самых доброжелательных, упреков в том, что белорусы до сих пор не победили. Признавая слабость и несистемность действий новоявленных лидеров, многих из которых случайно вынесло на волне революции, должна отметить, что нам пришлось действовать в условиях, с которыми вряд ли бы справилась какая-либо другая нация.

Белорусская революция произошла в очень сложное время. Весь мир второй год как замер из-за немыслимой, опасной и непредсказуемой эпидемии коронавируса. Прекратились международные контакты, люди забыли о путешествиях, стремительными темпами разоряется бизнес, государства тратят на борьбу с ковидом колоссальные средства. Цифры зараженных и умерших близки к астрономическим. Улицы городов по всему миру пустынны, редкие прохожие сторонятся друг друга и практически не заговаривают. И немудрено: во многих странах, в том числе соседях Беларуси, по сравнению с прошлогодней суточная заболеваемость коронавирусом весной 2021 года выросла в 30-40 раз. В нашей стране ситуация может быть еще хуже, ведь никаких карантинных мер власти по-прежнему не принимают.

И на этом фоне - сотни тысяч людей на демонстрациях по всей Беларуси в августе – ноябре 2020 года и непрекращающиеся уже девятый (!) месяц «партизанские» акции протеста. Какая еще революция в истории длилась так долго, да еще в условиях эпидемии?

И геноцид в Беларуси начался еще весной 2020 года, когда давно спятивший Лукашенко отказался признавать эпидемию и не ввел в стране небходимый карантин. Счет умерших от этой болезни в стране сегодня идет на десятки тысяч. Конечно, эти смерти скрываются, в официльной статистике их нет, но все прекрасно понимают, что цифры Минздрава сегодня нужно увеличивать в 20-30 раз, чтобы понять приблизительную картину белорусской катастрофы.

Более того, тысячи людей, которые прошли через белорусские тюрьмы во время протестов, были умышленно заражены коронавирусом. Среди них, безусловно, есть погибшие. Помимо отсутствия карантина, в Беларуси не происходит вакцинирование даже российским «Спутником». Не привиты даже медики, которые вынуждены работать в «красной» зоне с больными ковидом, а затем, из-за острой нехватки кадров, принимать пациентов в «зеленой» зоне поликлиники и невольно заражать здоровых людей. В то же время в соседней Польше уже привиты и врачи, и работники обширной сферы образования, и люди старшего возраста. И даже меня, не гражданку Польши, уже пригласили на бесплатную вакцинацию на конкретную дату.

Что можно требовать от людей в ситуации эпидемии и развязанных перепуганным до смерти диктатором репрессий? Белорусский народ сегодня демонстрирует миру небывалый героизм, и не надо сравнивать наши реалии с армянскими, кыргызскими или молдавскими. Сравнение настолько некорректно, что вызывает даже не раздражение, а сомнения в адекватности критиканов.

Не стоит унывать и самим белорусам. Мы — смелые, отважные люди. Сегодня, когда мир накрыла очередная эпидемиологическая волна, это нормально - беречь себя в течение опасного с точки зрения эпидемии периода. Для того, чтобы продолжать бороться, нужны силы. Человек не может бесконечно работать или протестовать, особенно в таких немыслимых условиях. Сегодня белорусам нужно копировать методы борьбы с пандемией и индивидуальной защиты в цивилизованных странах: носить маску, по возможности не пускать детей в детские сады и школы, не посещать кафе, рестораны и торговые центры, соблюдать другие меры социальной дистанции. По прогнозам специалистов, апрель — самый опасный месяц, когда наблюдается пик заболеваемости ковидом.

Мы продолжим бороться в самое ближайшее время. Обязательно продолжим. Но сегодня наша самая главная задача — сохранить свою жизнь и жизнь своих близких. Этим мы отличаемся от власти.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

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